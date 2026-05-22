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Martina Miliddi, il segreto delle sue gambe toniche è un trattamento innovativo a raggi infrarossi

Martina Miliddi è la star di Affari Tuoi, sul cui palco appare sempre in splendida forma. Qual è il segreto per avere le sue gambe toniche?
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A cura di Valeria Paglionico
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Martina Miliddi, ex ballerina di Amici, è la grande rivelazione di Affari Tuoi, l'iconico programma di Rai 1 in cui le è stato affidato il "pacco ballerina". Voluto fortemente dal conduttore Stefano De Martino, ogni sera torna sul palco con una performance adrenalinica e sensuale, dando prova di avere bellezza e talento da vendere. Come fa a essere così impeccabile ogni volta che appare in tv? Sui social ha rivelato qual è il trattamento a cui si sottopone regolarmente per avere gambe toniche e levigate.

Martina Miliddi al centro estetico prima di Affari Tuoi

Dopo essersi immortalata spesso nel camerino di Affari Tuoi, nelle ultime ore Martina Miliddi sui social si è mostrata alle prese con un trattamento di bellezza innovativo, utile ad apparire sempre al top sul palco. Ha fatto visita al centro estetico La Bellezzeria e ha realizzato un video selfie mentre era stesa sul lettino e le veniva fatto un massaggio alle gambe super rilassante. Oltre al classico "olio di gomito", veniva usato anche un macchinario speciale. Nella didascalia la ballerina ha spiegato: "Trattamento diathermic potenziato dalla fiala di Meso. Insieme hanno un'azione potentissima sulla tonificazione, la fiala è un concentrato di collagene ed elastina che viene già stimolata al massimo dal macchinario. Otterrai gambe rimodellate, pelle luminosa, un vero toccasana per la muscolatura contratta".

Martina alle prese col trattamento diathermic
Martina alle prese col trattamento diathermic

Quanto costano i trattamenti diathermic

Cos'è il trattamento diathermic a cui si è sottoposta Martina Miliddi? Una metodologia estetica non invasiva che utilizza i raggi infrarossi per riscaldare i tessuti sottocutanei. Attraverso il calore stimola la produzione di collagene ed elastina, favorendo il drenaggio dei liquidi e il rassodamento della pelle, lo scioglimento dei grassi localizzati e il drenaggio delle tossine. La fiala di meso, invece, contiene principi attivi specifici per trattare inestetismi come cellulite, adiposità e rughe. Qual è il prezzo di questo trattamento rimodellante? Solitamente viene proposto tra gli 80 e i 150 euro a seduta ma, a giudicare dai risultati raggiunti da Martina, gli effetti sembrano essere assolutamente assicurati.

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