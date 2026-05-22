Martina Miliddi, il segreto delle sue gambe toniche è un trattamento innovativo a raggi infrarossi
Martina Miliddi, ex ballerina di Amici, è la grande rivelazione di Affari Tuoi, l'iconico programma di Rai 1 in cui le è stato affidato il "pacco ballerina". Voluto fortemente dal conduttore Stefano De Martino, ogni sera torna sul palco con una performance adrenalinica e sensuale, dando prova di avere bellezza e talento da vendere. Come fa a essere così impeccabile ogni volta che appare in tv? Sui social ha rivelato qual è il trattamento a cui si sottopone regolarmente per avere gambe toniche e levigate.
Martina Miliddi al centro estetico prima di Affari Tuoi
Dopo essersi immortalata spesso nel camerino di Affari Tuoi, nelle ultime ore Martina Miliddi sui social si è mostrata alle prese con un trattamento di bellezza innovativo, utile ad apparire sempre al top sul palco. Ha fatto visita al centro estetico La Bellezzeria e ha realizzato un video selfie mentre era stesa sul lettino e le veniva fatto un massaggio alle gambe super rilassante. Oltre al classico "olio di gomito", veniva usato anche un macchinario speciale. Nella didascalia la ballerina ha spiegato: "Trattamento diathermic potenziato dalla fiala di Meso. Insieme hanno un'azione potentissima sulla tonificazione, la fiala è un concentrato di collagene ed elastina che viene già stimolata al massimo dal macchinario. Otterrai gambe rimodellate, pelle luminosa, un vero toccasana per la muscolatura contratta".
Quanto costano i trattamenti diathermic
Cos'è il trattamento diathermic a cui si è sottoposta Martina Miliddi? Una metodologia estetica non invasiva che utilizza i raggi infrarossi per riscaldare i tessuti sottocutanei. Attraverso il calore stimola la produzione di collagene ed elastina, favorendo il drenaggio dei liquidi e il rassodamento della pelle, lo scioglimento dei grassi localizzati e il drenaggio delle tossine. La fiala di meso, invece, contiene principi attivi specifici per trattare inestetismi come cellulite, adiposità e rughe. Qual è il prezzo di questo trattamento rimodellante? Solitamente viene proposto tra gli 80 e i 150 euro a seduta ma, a giudicare dai risultati raggiunti da Martina, gli effetti sembrano essere assolutamente assicurati.