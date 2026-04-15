Nel camerino di Martina Miliddi: si prepara ad Affari Tuoi tra decine di vestiti e un grande specchio

Continua il successo di Affari Tuoi, lo show "dei pacchi" che ormai da anni anticipa la prima serata di Rai 1. Fin dal debutto post-Amadeus, il conduttore Stefano De Martino ha dimostrato di essere un vero e proprio mattatore ma da qualche mese a questa parte ha voluto al suo fianco anche un volto nuovo: Martina Miliddi, a cui è stato "assegnato" il Pacco Ballerina. Ogni sera si esibisce sul palco tra coreografie adrenaliniche e passi sensuali e riesce sempre a lasciare senza fiato il pubblico con la sua bellezza e il suo talento. Come si prepara alle dirette? Sui social ha dato qualche piccolo "spoiler".

I look di Martina Miliddi ad Affari Tuoi

Martina Miliddi, ex ballerina di Amici (che ai tempi del talent era non poco criticata da Alessandra Celentano), è la nuova rivelazione di Affari Tuoi, sul cui palco ogni sera si esibisce in una nuova coreografia. Abitini di paillettes, body fascianti total black, gonne a pieghe in stile college e tubini cut-out: i suoi look sono sempre studiati nei minimi dettagli per esaltare la sua bellezza e per seguire le ultime tendenze di stagione. Cosa succede nel backstage del programma? Martina lo ha rivelato sui social, dove ha condiviso alcune Stories realizzate poco dopo la diretta all'interno del suo camerino. Dopo essere apparsa in tv in un completino ginnico per ballare sulle note di Dua Lipa, si è cambiata e si è immortalata allo specchio in una micro tutina con bustier-camicia che ha lasciato le gambe in vista.

Il look post–puntata di Martina Miliddi

Il camerino di Martina Miliddi

Com'è fatto il camerino di Martina Miliddi ad Affari Tuoi? Dalla Stories è evidente che la stanza è piena zeppa di vestiti di scena. Ci sono infatti due appendiabiti con decine di look da palcoscenico, dai mini dress di paillettes ai tubini fascianti, fino ad arrivare ai corsetti e alle camicie crop. Non mancano una maxi poltrona (sulla quale probabilmente la ballerina si lascia curare il trucco e parrucco), uno sgabello gold con la seduta di velluto e un enorme specchio per ammirare il risultato finale. Insomma, nessun lusso sfrenato e nessun dettaglio sopra le righe: nonostante il successo, Martina è rimasta "una di noi", una ragazza assolutamente "normale" che vuole solo fare al meglio il suo lavoro.

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