Martina Miliddi come una sirena: indossa l’abito vedo non vedo per lo shooting in Sardegna

Martina Miliddi è tornata in Sardegna, la sua terra natale, e ne ha approfittato per diventare protagonista di uno shooting super sensuale: ecco le foto in versione sirena con l’abito vedo non vedo.

Martina Miliddi è stata la grande rivelazione televisiva degli ultimi mesi: ex alunna di Amici di Maria De Filippi, è stata scelta da Stefano De Martino per diventare uno dei volti iconici di Affari Tuoi. Associata al "Pacco ballerina", ogni sera è sul palco di Rai 1 con delle coreografie sensuali e adrenaliniche che rivelano l'innato talento. Il programma, inoltre, le ha dato la possibilità di imporsi a livello nazionale come icona di bellezza e di stile, cosa di cui ha dato l'ennesima prova in uno shooting fotografico realizzato di recente nella sua terra natale, la Sardegna.

Chi ha fotografato Martina Miliddi in versione sirena

Non è la prima volta che Martina Miliddi si serve dei social per documentare la sua "normale" quotidianità fuori dal palco di Affari Tuoi, anzi, spesso condivide foto e Stories alle prese con trattamenti di bellezza, prove nei camerini e visite al parrucchiere. Nelle ultime ore ha rivelato di essere tornata in Sardegna, la sua terra di origine, ma non lo ha fatto con i soliti album di recap delle vacanze, è diventata protagonista di un esclusivo shooting fotografico realizzato tra le acque cristalline della regione. A immortalarla in versione sirena è stato il fotografo Francesco Guarnieri, che in pochi scatti tra onde e scogli ha saputo far emergere tutta la bellezza e l'innata sensualità della ballerina.

Martina Miliddi con l’abito cut–out

Il look trasparente di Martina Miliddi

Cosa ha indossato Martina Miliddi per lo shooting sardo? Ha seguito il trend del vedo non vedo con un abito bianco semi-trasparente, trasformato in una vera e propria "seconda pelle" dall'acqua di mare. Si tratta di un modello con le maniche lunghe, una profonda scollatura e un oblò laterale drappeggiato che si apre in un cut-out sulla schiena. La gonna è lunga e asimmetrica e ha un vertiginoso spacco laterale che lascia le gambe in vista. Manicure scura, orecchini "a bottone" grossi e rigidi e caschetto bagnato dalla salsedine: Martina sembra non avere assolutamente rivali in fatto di sensualità. Riciclerà il vestito effetto nude anche ad Affari Tuoi?