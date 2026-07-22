Martina Miliddi compie 26 anni: festeggia il compleanno con le adorabili foto da bambina

Martina Miliddi compie 26 anni oggi e per condividere questa giornata speciale con i followers ha deciso di postare alcune sue foto da bambina.

Martina Miliddi è stata la grande rivelazione della stagione televisiva che si è appena conclusa: dopo aver accompagnato Stefano De Martino durante tutto il suo tour nei teatri, è stata scelta dal conduttore in persona per diventare il nuovo volto di Affari Tuoi. Negli ultimi mesi le è stato assegnato il "pacco ballerina" e sera dopo sera è apparsa sul palco di Rai 1 in versione super glamour alle prese con coreografie adrenaliniche e sensuali. Ora per lei sono cominciate le ferie e, dopo essere stata per qualche giorno a Londra, è tornata a casa per festeggiare il compleanno: ecco cosa ha fatto.

Le foto di Martina Miliddi da bambina

Oggi, 22 luglio 2026, Martina Miliddi compie 26 anni e per festeggiare non ha potuto fare a meno di ripercorrere tutti i traguardi raggiunti. La cosa particolare è che, oltre alle parole toccanti che ha dedicato a se stessa, ha anche condiviso alcune sue foto da bambina, di quando non avrebbe mai neppure immaginato che un giorno sarebbe diventata famosa. Al motto di "Alla me bimba dico piano piano, non correre, ci vuole tempo, sarà lo stesso tempo a darti una mano", ha riaperto l'album dei ricordi, rispolverando gli scatti dei primi anni 2000, quando aveva poco più di 3 anni. Occhi grandi e profondi, capelli neri e mossi e look super fashion con occhiali da sole e cappelli portati all'indietro: Martina era una bambina super peperina.

Martina Miliddi da bambina

Come sta festeggiando Martina Miliddi

Come ha festeggiato i 26 anni? Al momento Martina ha rivelato pochissimo sul suo birthday party, sui social ha condiviso semplicemente un tavolo per due imbandito a festa, con tanto di palloncino a tema e sfera piena di coriandoli colorati. Per l'occasione ha anche regalato un selfie ai followers, mostrandosi con indosso un mini dress sui toni del giallo decorato all-over con dei fiorellini a rilievo. Niente caschetto super liscio, ha tenuto i capelli al naturale con la frangia portata a tendina. Insomma, la ballerina di Affari Tuoi potrà anche essere in pausa dalla tv ma sembra non avere alcuna intenzione di "abbandonare" i suoi fan.