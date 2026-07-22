Da Corfù a Skiathos, perché la Grecia è la meta più gettonata per l’estate 2026

Complice anche l’effetto Odissea, la Grecia è la meta dell’estate 2026: voli low cost e alloggi accessibili, insieme al famoso mare cristallino, stanno spingendo sempre più consumatori verso Corfù, Skiathos, Zante e molte altre destinazioni greche.

Porto Timoni, Corfù

L’estate 2026 ha il sapore della Grecia. Basta scorrere i social o parlare con amici e colleghi per rendersi conto che quest’anno una delle destinazioni più amate è proprio lei. A contribuire al fenomeno c’è anche l’effetto Odissea: il nuovo film di Christopher Nolan ha riportato al centro dell’attenzione il mondo di Omero, di Ulisse e di Achille. Sebbene molte scene siano state girate anche in Italia, è inevitabile che il pensiero corra verso la Grecia, culla della mitologia classica e di alcuni dei paesaggi più famosi e amati del Mediterraneo. Del resto, il Paese non ha mai smesso di essere una delle destinazioni estive preferite dagli europei: mare cristallino, villaggi bianchi, storia millenaria e una cucina apprezzata in tutto il mondo continuano ad attirare milioni di visitatori. Quest’anno, però, c’è un motivo in più: i prezzi. Confrontando le offerte disponibili su Skyscanner, Fanpage.it ha notato che è ancora possibile organizzare una vacanza last minute ad agosto spendendo cifre sorprendentemente più basse di quello che ci si aspetterebbe. A rendere la Grecia ancora più interessante sono anche il clima mediterraneo, generalmente meno afoso rispetto ad altre destinazioni europee, e un mare che ricorda quello dei Caraibi.

Voli e alloggi accessibili

Chi pensa che agosto sia ormai troppo tardi per trovare offerte potrebbe ricredersi. Su Skyscanner, ad esempio, un volo andata e ritorno per Corfù dal 2 al 9 agosto parte da appena 58 euro, mentre Skiathos si raggiunge con circa 55 euro dal 4 al 12 agosto. Invece per una città ricca di storia, Salonicco resta una soluzione comunque conveniente con voli intorno ai 140 euro dal 4 all’11 agosto. Servono circa 170 euro per raggiungere Zante nello stesso periodo, mentre Santorini, da sempre una delle isole più richieste, rimane accessibile con tariffe attorno ai 180 euro. Anche gli alloggi contribuiscono a rendere competitiva la destinazione.

Skiathos

Su Booking è possibile trovare hotel e resort a Corfù per circa 450 euro complessivi a settimana per due persone. A Salonicco si scende persino intorno ai 350 euro, mentre a Zante una settimana costa mediamente circa 600 euro. Santorini, nonostante la fama internazionale, offre ancora strutture intorno ai 500 euro per due persone. Fa eccezione Skiathos, quasi completamente prenotata per il mese di agosto: qui una settimana supera spesso i 900 euro per due persone, ma il costo dei voli permette comunque di mantenere il budget complessivo relativamente accessibile.

Corfù

Tra le isole greche più amate dagli italiani c’è Corfù, che unisce mare e patrimonio storico. Passeggiando nella Città Vecchia, dichiarata Patrimonio UNESCO, si trovano vicoli di influenza veneziana, piazze come Spianada e monumenti simbolo come la Fortezza Vecchia. Chi sceglie l’isola per il mare può alternare spiagge sabbiose come Glyfada e Agios Georgios a baie più selvagge e incontaminate come Porto Timoni e Paleokastritsa, considerata una delle località più belle dell’isola per le sue acque trasparenti.

Corfù

Skiathos

Piccola ma ricca di fascino, Skiathos è famosa soprattutto per le sue spiagge, oltre sessanta in pochi chilometri. Koukounaries è tra le più celebri della Grecia, mentre Lalaria, raggiungibile solo via mare, è famosa per i suoi ciottoli bianchi e le scogliere. Il vivace porto e i locali della città principale la rendono perfetta anche per chi cerca vita notturna e da Skiathos partono inoltre numerose escursioni verso la vicina Skopelos, diventata famosa in tutto il mondo perché qui sono state girate molte delle scene del musical Mamma Mia!. La chiesetta di Agios Ioannis Kastri, arroccata su uno sperone di roccia, è ancora oggi una delle mete più fotografate dai fan del film.

Spiaggia di Skiathos

Salonicco

Per alternare invece mare e viaggio culturale, Salonicco rappresenta un’alternativa alle isole. Affacciata sul Mar Egeo, è la seconda città più importante della Grecia e custodisce monumenti di epoca romana, bizantina e ottomana. Il simbolo è la Torre Bianca, mentre passeggiando sul lungomare si raggiungono Piazza Aristotele, il Foro Romano e la Tomba di Galerio.

Salonicco

Salonicco è conosciuta anche come una delle capitali gastronomiche del Paese: taverne tradizionali, mercati come Modiano e Kapani e una vivace vita notturna la rendono una meta gettonata anche per una vacanza divertimento.

Torre Bianca di Salonicco

Zante

Se esiste una spiaggia capace di rappresentare la Grecia nelle fotografie di tutto il mondo è probabilmente Navagio Beach. La celebre baia con il relitto della nave, circondata da alte pareti calcaree e da un mare color turchese, è il simbolo di Zante.

Spiaggia Navagio, Zante

Ma l’isola offre molto altro: dalle Grotte Blu, visitabili in barca, fino alla penisola di Keri e alle spiagge di Gerakas e Kalamaki, dove ogni estate nidificano le tartarughe marine Caretta caretta.

Zante

Santorini

Nonostante sia una delle destinazioni più richieste della Grecia, Santorini continua ad attirare viaggiatori da tutto il mondo. Le case bianche con le cupole blu di Oia, i tramonti sulla caldera e i vicoli di Fira sono ormai immagini impresse nelle nostre menti.

Villaggio di Oia, sull'isola di Santorini

L’isola è famosa anche per le sue spiagge vulcaniche, come Red Beach, Perissa e Kamari, caratterizzate da sabbia rossa o scura. Tra degustazioni nelle cantine locali, siti archeologici come Akrotiri e panorami incredibili sul vulcano, Santorini dimostra il perché della sua fama, e anche che una delle mete più conosciute del Mediterraneo può essere visitata senza spendere troppo.