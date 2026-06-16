Jelly nails, la manicure coreana a effetto vetro è il must dell’estate 2026

Avete mai sentito parlare delle jelly nails? Sono le unghie a effetto vetrp ideate in Corea e diventate virali su TikTok. Ora stanno spopolando anche nel nostro paese e sono destinate a diventare il must dell’estate 2026.

Mancano pochissimi giorni all'inizio dell'estate 2026 ed è arrivato il momento di informarsi sui trend da seguire per essere sempre sul pezzo in fatto di stile. Da cosa partire? Dalla manicure, un dettaglio all'apparenza "secondario" ma che in verità è capace di aggiungere un tocco glamour e chic a ogni tipo di look. Tutte coloro che desiderano essere alla moda durante la bella stagione farebbero bene a puntare tutto sulle jelly nails, le unghie a effetto vetro che sono diventate virali su TikTok: ecco tutto ciò che c'è da sapere sulla tendenza di origini coreane.

Cosa sono le jelly nails

Avete mai sentito parlare delle jelly nails? Ideate in Corea, paese leader del settore beauty, le unghie a effetto vetro ora stanno cominciando a spopolare anche nel nostro paese grazie ai numerosi video tutorial diventati vitali su TikTok. Si tratta di una manicure traslucida che dà vita a delle unghie coloratissime e tridimensionali grazie all'utilizzo di diversi smalti, tutti a base gelatinosa e semi-trasparenti. Complici gli strati dalla lucentezza extra, ne viene fuori una nail-art ispirata all'estetica delle "caramelle gommose", che però allo stesso tempo mantiene intatta l'unghia naturale. Così facendo, le mani appaiono sane e curate ma senza l'effetto unghia finta che rende il proprio aspetto artificiale.

Jelly Nails

Cosa fare per avere le unghie a effetto vetro

Come ottenere delle meravigliose jelly nails senza andare dall'estetista? Innanzitutto bisogna scegliere una forma morbida per le unghie, eliminare le cuticole e applicare una base trasparente o rinforzante. A quel punto si può applicare uno strato di smalto bianco latte, seguito da un secondo strato di smalto colorato. Se si desidera della tinta extra, è necessario lasciare asciugare bene il tutto e fare una terza passata di prodotto (ma leggerissima). Con il top coat super lucido, infine, si enfatizza l'effetto vetro. Il risultato? La manicure sarà profonda e lucente ma con un fondo uniforme. Ultimo dettaglio: quale lunghezza scegliere per le jelly nails? Le unghie devono essere corte o medie, meglio se di forma ovale o a mandorla.