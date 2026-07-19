Belén Rodriguez torna ad Albarella con la famiglia: come si accede all’esclusiva isola privata

Belén Rodriguez è tornata in uno dei suoi posti del cuore, Albarella. Si tratta di un’esclusiva isola privata ad accesso limitato: cosa bisogna fare per visitarla?

Le vacanze estive di Belén Rodriguez sono ufficialmente cominciate: dopo essere stata in Grecia con il nuovo compagno Gaetano Fidanzati, è rientrata a Milano per festeggiare il compleanno della figlia Luna Marì. Rimasta per qualche giorno a casa (dove ha seguito con amici e parenti la semifinale mondiale della sua Argentina), ora ha pensato bene di ritornare in una dei suoi posti del cuore, l'isola di Alberella, dove si è "rifugiata" con la famiglia al completo. Come funziona l'accesso a questa esclusiva location che ormai da anni ospita la showgirl con genitori, figli, fratelli e cognati? Ecco tutto ciò che c'è da sapere.

Chi può accedere all'isola di Albarella

L'isola di Albarella è uno dei posti più amati da Belén, che ogni estate non può fare a meno di concedersi un po' di relax lontana dagli occhi indiscreti dei paparazzi. Si tratta, infatti, di un'esclusiva isola privata situata nel Parco del Delta del Po, in provincia di Rovigo, dove l'accesso è riservato solo ai proprietari di immobili oppure agli ospiti che hanno prenotato un soggiorno.

Le golf–car di Albarella

Niente visitatori non autorizzati o fan curiosi, per entrare bisogna attraversare un ponte e mostrare un apposito pass di accesso alle guardie giurate che presidiano il luogo, cosa che la rende un vero e proprio "paradiso" di privacy e relax. Al suo interno, inoltre, viene fatto il possibile per preservare l'integrità della natura: le auto devono essere lasciate nei parcheggi, poi si può girare l'isola solo in bicicletta o golf-car (mezzo amatissimo da Belén). Spiagge, maneggi, campi da tennis, piscine e centri sportivi: a spopolare qui sono le attività all'aria aperta.

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Jeremias Rodriguez ad Albarella

La villa con piscina in cui soggiorna Belén Rodriguez

Dove sta soggiornando Belén Rodriguez? In una enorme villa familiare dotata di ogni comfort. Dall'esterno la costruzione, completamente ristrutturata, è in un adorabile rosso pompeiano ed è dotata di un enorme giardino con patio attrezzato con panchine e forno per le pizze.

La villa con piscina

Non mancano la piscina privata, una sala da pranzo all'aperto e il barbecue, dove l'intera famiglia ha trascorso una serata tra bagni e carne grigliata. Insomma, la location scelta dalla famiglia Rodriguez sull'Isola di Albarella sembra una vera e propria oasi di relax: in quanti sognano di visitare un luogo simile durante le loro prossime vacanze estive?