Belén Rodriguez trasforma la bandiera dell’Argentina in abito: il look per la semifinale dei Mondiali

Belén Rodriguez ha seguito la semifinale dei Mondiali con la famiglia al completo e non ha potuto fare a meno di esultare per la vittoria della sua Argentina. Cosa ha indossato per l’occasione?

I Mondiali 2026 sono arrivati alle loro battute finali: ieri si è tenuta la seconda semifinale e l'Argentina è riuscita a trionfare all'ultimo minuto, sconfiggendo l'Inghilterra. Ora domenica ci sarà il match finale che la vedrà sfidare la "cugina europea", la Spagna. Tra i tifosi più accaniti della squadra sudamericano non poteva che esserci Belén Rodriguez, che ha seguito tutto in tv insieme alla famiglia al completo, dalla sorella Cecilia al figlio Santiago. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare un look a tema?

L'evento in famiglia per la semifinale mondiale

Belén Rodriguez è una grandissima tifosa della sua nazionale, l'Argentina, e ieri sera non ha potuto fare a meno di esultare entusiasta nel momento della rimonta avvenuta a pochi minuti dal fischio finale. Per seguire l'atteso match della squadra del cuore ha organizzato un grande evento in famiglia nel nuovo appartamento milanese: genitori, figli, fratelli e nipoti si sono ritrovati tutti insieme davanti alla tv e sono esplosi in un boato dopo la vittoria. Naturalmente a un evento tanto atteso a dominare sono stati il bianco e l'azzurro, i colori dell'Argentina, la cui maglia da calcio è stata indossata anche da Santiago, il figlio di Belén e Stefano De Martino che a quanto pare sente un legame speciale con il paese sudamericano grazie alla famiglia materna.

Belén indossa la bandiera dell'Argentina

Il look "argentino" di Belén Rodriguez

Per l'occasione Belén non ha rinunciato a sfoggiare un look a tema: a fine partita si è spogliata e ha letteralmente indossato la bandiera dell'Argentina. L'ha indossata come un minidress senza spalline, immortalandosi in un sensuale selfie allo specchio che ha messo in risalto l'effetto vedo non vedo creato dal tessuto bianco e azzurro. Capelli sciolti, bracciali preziosi ai polsi, make-up curato e gambe nude: la showgirl è riuscita a trasformare il suo outfit improvvisato in qualcosa di letteralmente iconico. Cosa organizzerà per la finalissima?