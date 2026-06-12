Shakira apre i Mondiali 2026: alla cerimonia inaugurale indossa la gonna fatta con le maglie da calcio

Shakira è stata la grande protagonista della cerimonia di apertura dei Mondiali 2026 che si è tenuta ieri allo stadio Azteca di Città del Messico. Chi ha firmato il suo look personalizzato?

I Mondiali di calcio 2026 sono ufficialmente partiti dopo la spettacolare cerimonia di apertura andata in scena ieri allo stadio Azteca di Città del Messico. Al di là della partita inaugurale tra Messico e Sudafrica, la grande protagonista dell'evento è stata Shakira, che si è esibita con Burna Boy e 50 ballerini sulle note di Dai Dai, l'inno ufficiale dell'evento. La performance, andata in scena con una enorme Coppa del Mondo sullo sfondo, è stata suggestiva e adrenalinica e ha visto la cantante in una versione super glamour con un look sportivo e personalizzato: chi l'ha vestita per questa occasione tanto importante?

Chi ha vestito Shakira alla cerimonia di apertura dei Mondiali 2026

Non è la prima volta che Shakira è diventata il simbolo di un evento sportivo tanto atteso, anzi, è una vera e propria "veterana" del settore, basti pensare al fatto che negli ultimi anni si è esibita al Super Bowl del 2020 e a due cerimonie di apertura della Coppa del Mondo Fifa. Ieri ha nuovamente aperto il Mondiale, ovvero il torneo di calcio più importante al mondo, e lo ha fatto con un look personalizzato che non poteva passare inosservato. Seguita dallo stylist Nicolas Bru, si è affidata alla Maison Off-White, che ha realizzato per lei un completo coloratissimo, sportivo ma allo stesso tempo glamour, naturalmente coordinato a quello delle ballerine che l'hanno accompagnata durante la performance.

Shakira in Off–White

Shakira con le sneakers personalizzate alla cerimonia di apertura

Alla cerimonia di apertura dei Mondiali Shakira ha indossato un body aderente giallo neon, per la precisione un modello smanicato e a collo alto con una serie di cut-out di varie forme e dimensioni che hanno lasciato degli spicchi di pelle nudi. Lo ha abbinato a un paio di guanti senza dita, sempre gialli e a effetto rete, e a una minigonna asimmetrica, la cui particolarità sta nel fatto che è stata realizzata con maglie da calcio bianche, lavanda e giallo burro. Niente tacchi alti, per scatenarsi sulle note di Dai Dai la cantante ha indossato un paio di sneakers platform in pelle bianca di R13. Anche in questo caso le ha personalizzate, aggiungendo dei lacci giallo fluo. Ora non resta che aspettare le cerimonie di apertura previste in Canada e negli Stati Uniti per eleggere l'indiscussa regina di stile dei Mondiali 2026.

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