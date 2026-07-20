Letizia di Spagna alla finale dei Mondiali 2026: il look in rosso coordinato con Leonor e Sofia è un omaggio al Paese

A celebrare ieri la vittoria della Spagna ai Mondiali 2026 c’era anche la famiglia reale. La regina Letizia, la principessa Leonor e l’infante Sofia hanno optato per un look coordinato che, giocando con il rosso e il bianco, omaggia la squadra.

La regina Letizia e le principesse Leonor e Sofia

Si è disputata ieri sera la tanto attesa finale dei Mondiali 2026, che ha visto la Spagna vincitrice, per la seconda volta nella storia. Tra festeggiamenti, foto e video che sono apparsi su social e web, hanno attirato particolare attenzione le immagini della famiglia reale spagnola, volata negli Stati Uniti al MetLife Stadium nel New Jersey per sostenere la propria squadra. E, in particolare, la regina Letizia, l'infanta Sofia e la principessa Leonor hanno catturato l'attenzione optando per i colori che sono conosciuti come portafortuna della regina, il rosso e il bianco. Se la regina ha indossato infatti un midi rosso, le figlie Leonor e Sofia hanno optato per un look alternato in rosso e bianco.

La regina Letizia tra il re Felipe e Pedro Sanchez ai Mondiali 2026

L'abito della regina Sofia alla finale dei Mondiali 2026

In occasione della finale dei Mondiali 2026 Letizia di Spagna ha scelto un abito firmato Adolfo Domínguez, che aveva già indossato in altre occasioni precedenti, come qualche anno fa per un incontro sulla salute mentale. Si tratta di un midi rosso a maniche corte, caratterizzato da un colore acceso che rimanda alla vitalità e all'energia della Spagna e soprattutto della nazionale di calcio, che è infatti conosciuta in ambito sportivo come la Furia Roja per il suo gioco aggressivo e dominante. Se l'obbiettivo era quello di sostenere la propria squadra ed accompagnarla alla vittoria, l'abito di Adolfo Domínguez permette a Letizia di Spagna di farlo in modo assolutamente semplice, ma anche elegante e raffinato.

La regina Letizia con il re Felipe ai Mondiali 2026

Il look coordinato con le figlie Leonor e Sofia

Ma Letizia di Spagna non è stata l'unica a voler rendere omaggio alla Spagna. Anche le figlie Leonor e Sofia hanno scelto di sfoggiare i colori della nazionale spagnola. La principessa Leonor ha optato per un look elegante con un top bianco, dei pantaloni rosso acceso e delle scarpe beige. Sua sorella, l'infante Sofia, ha invece invertito i colori, indossando una camicia rosso acceso e dei pantaloni bianchi, anche lei con scarpe beige. Il messaggio delle donne della famiglia reale era quindi chiaro: trasmettere forza, unione e sostegno alla nazionale spagnola.