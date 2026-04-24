Letizia di Spagna in blu vibrante è regina di primavera: il look nasconde un omaggio alla figlia Leonor

Letizia di Spagna ha partecipato alla consegna del Premio Cervantes che si è tenuta ieri a Madrid e ne ha approfittato per proporre un adorabile look primaverile. In quanti hanno notato l’omaggio a Leonor nascosto nell’outfit?

Ogni volta che pensiamo alla Royal Family, ci vengono subito in mente i membri di casa Windsor, ma la verità è che anche nel resto d'Europa ci sono re, regine, principi e principesse che vivono tra corti da sogno ed esperienze da fiaba. Letizia di Spagna, in particolare, viene considerata un'indiscussa icona fashion e non sorprende che con i suoi look riesca a fare concorrenza anche all'inglese Kate Middleton. Ne ha data l'ennesima prova durante la consegna del Premio Cervantes che si è tenuta ieri nell'auditorum dell'Università di Alcalà, a Madrid: ecco tutti i dettagli del suo outfit primaverile in blu vibrante.

Il tubino riciclato di Letizia Ortiz

Ieri a Madrid è stato consegnato il Premio Cervantes, evento a cui ha presenziato la regina Letizia di Spagna insieme al marito Felipe VI. Complici le temperature calde e miti, ne ha approfittato per sfoggiare un look in pieno stile primaverile. Per lei niente colori pastello dal mood delicato e romantico, ha preferito un più vitaminico blu vibrante, una sfumatura tra il lilla e il celeste. Per essere precisi, ha puntato tutto sull'eleganza di Carolina Herrera, indossando un tubino sotto al ginocchio dalla silhouette dritta, con collo rotondo e le maniche corte arricchite da fiocchi in tinta. Il dettaglio che non è passato inosservato? Si tratta di un abito riciclato, già indossato in passato per un evento a Bruges ma che non ha perso il suo tocco glamour.

Letizia Ortiz in Carolina Herrera

Letizia di Spagna indossa gli stessi orecchini della figlia Leonor

Per completare il tutto la regina di Spagna ha scelto un paio di pumps nude col tacco medio e una borsa Furla, modello 1927 mini con stampa floreale. A fare la differenza sono stati i gioielli: Letizia ha indossato degli orecchini in oro rosa e bianco con diamanti firmati Gold & Roses, gli stessi che aveva sfoggiato anche la figlia Leonor nel giorno dei suoi 18 anni durante il giuramento della Costituzione. Insomma, sebbene la principessa viva lontano da casa, la regina non perde occasione per renderle omaggio e per portarla sempre con sé con qualcosa di simbolico, proprio come succede a ogni mamma "comune".

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