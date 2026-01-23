La lezione di eleganza di Letizia di Spagna: il velluto è d’obbligo per un look da regina

Letizia Ortiz

Proseguono gli impegni ufficiali della coppia reale. Dopo la cerimonia della Pasqua Militare presso il Palazzo Reale di Madrid, il re e la regina hanno accolto, come di tradizione, i membri del Corpo Diplomatico. L'incontro si ripete ogni anno, presso il Palazzo reale spagnolo. Stavolta erano presenti in totale i rappresentanti di 126 Ambasciate e 800 Consolati. Re Felipe ha tenuto il suo discorso nella Sala del Trono: "La Spagna intende la sua politica estera come una partecipazione attiva e costruttiva ai principali dibattiti internazionali, orientata alla promozione dei diritti umani e della dignità di tutte le persone. Questa partecipazione si basa sul rispetto delle norme e delle istituzioni internazionali e sulla leale cooperazione con partner e alleati" ha sottolineato. Poi si è svolto un ricevimento nella Sala delle Colonne. Letizia Ortiz ha presenziato con uno dei suoi look più eleganti e raffinati. È una delle donne royals più apprezzate per lo stile, imitata e copiata: riscuote sempre molto successo perché anche nelle occasioni più formali riesce sempre a dare un tocco personale agli outfit.

Il rispetto dell'etichetta farebbe pensare a look noiosi e sempre uguali: lei invece cambia spesso, inserendo anche elementi inaspettati. Come dimenticare il completo di pelle rossa o i leggings abbinati ai tacchi a spillo: è una regina dall'animo rock eppure al tempo stesso glamour ed elegante. Uno dei brand di cui indossa più spesso le creazioni è Carolina Herrera ed è una fan del riciclo: capita spesso di vederla con gli stessi look, magari leggermente modificati. È un'abitudine che condivide con un'altra royal molto amata, cioè Kate Middleton. Per l'appuntamento del 23 gennaio, infatti, ha ripescato dall'armadio un look firmato da Felipe Varela: suo è l'abito di velluto blu notte con bottoni gioielli, cintura in vita, colletto alla Peter Pan e maniche ampie. Ha aggiunto un paio di orecchini pendenti con diamanti e zaffiri.

Letizia Ortiz in Felipe Varela

È un vestito già visto nel 2018 e nel 2020. La regina ha confermato la predilezione per l'abito una terza volta: è un look che valorizza molto la sua silhouette e mette in luce tutto il suo naturale charme. Il velluto in queste occasioni è una scelta con cui è impossibile sbagliare. Questo tessuto è elegante, regale, dona immediatamente un aspetto sofisticato: lei lo ama particolarmente, difatti punta spesso su questo materiale nelle occasioni pubbliche. Non passa mai di moda e sembra tornare sempre, nelle collezioni per la stagione fredda, sia liscio che a coste. È perfetto in versione scura per gli abiti da sera, dal classico nero all'intramontabile blu notte fino al trendy bordeaux o al verde bottiglia, declinazioni perfette per essere chic. L'effetto si amplifica se abbinato a dettagli scintillanti come cristalli e strass.

Chiaramente si presta particolarmente per occasioni di festa, in primis i party natalizi, dove di solito è un tripudio di velluto rosso: poco originale forse, ma sempre d'effetto! Molto gettonato è anche il velluto in versione fantasia o multicolor, decisamente più sbarazzino: si smorza la "pesantezza" col colore, adattandosi in questo modo anche ad outfit da giorno meno impegnativi. A volte basta poco: anche un fiocco in velluto tra i capelli può essere il tocco coquette perfetto per impreziosire un look e renderlo più originale. Ma il velluto è protagonista anche sulle spiagge, coi bikini effetto velvet a testimonianza di quanto sia amato e trendy, irrinunciabile anche d'estate.