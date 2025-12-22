Come vestirsi a Natale 2025 con abiti lucenti, in rosso o velluto: 7 look per le feste da provare

Look per le feste Etro

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Abiti in lana o seta rossa, completi in velluto e lunghi vestiti decorati con paillettes e cristalli, sono i capi must have per le cene e i party di Natale 2025, perfetti per essere indossati durante gli aperitivi pre-natalizi, alla vigilia o il 25 e 26 dicembre. Ecco una mini guida con 7 outfit di tendenza da cui prendere ispirazione per creare il proprio look di Natale 2025 e gli abbinamenti con abiti eleganti o più casual, con completi comodi e con vestiti da sera.

Leisure: il maglione con la gonna longuette

Maglioni comodi e cardigan caldi e cozy sono l'ideale per chi ha sempre freddo e a Natale preferisce essere comfy e non ama abiti troppo scollati, aderenti o scomodi. Quest'anno l'abbinamento più trendy è senza dubbio quello con maxipull e gonna longuette in seta o pelle, perché dunque non provare quest'outfit anche per le cene e le feste di Natale? La combo cool e con cardigan oversize o twin-set, magari decorati con cristalli e dettagli lucenti, da abbinare a gonne monocolore in seta marrone o in grigio perla. L'altro abbinamento trendy è quello con lupetti a collo alto e maxipull dalla trama grossa, indossati su gonne midi in pelle, dalla linea aderente o dalla silhouette ampia a ruota.

Look con cardigan e gonna Miu Miu

Maxi pull con gonna longuette &Other Stories

Look con pullover e pencil skirt Soeur

Slipdress: l'abito sottoveste in seta, velluto e pizzo

Lo slipdress è quell'abito lungo e scivolato, spesso realizzato in seta e con spalline sottili, che ricorda una sottoveste e richiama lo stile dei capi di lingerie. Negli ultimi anni questo modello ha letteralmente spopolato, sia in primavera che in inverno, e anche nel 2025 l'abbiamo visto su tutte le passerelle dei grandi stilisti. A Natale il vestito sottoveste si indossa nelle varianti più calde in velluto nero o bordeaux, impreziosito da decori in pizzo, e si abbina con lunghi guati e con morbidi cardigan in lana mohair per coprire le spalle o ancora si indossa su lupetti aderenti a collo alto.

Abito in pizzo e velluto Ermanno Scervino

Abito in seta Momonì

Abito sottoveste Onitsuka Tiger

Slipdress in velluto Forte_Forte

Coquette, look con i fiocchi e colori pastello

Tra i trend della stagione fredda ci sono gli abiti e gli accessori in stile coquette, ovvero quei capi dal sapore romantico e retrò, impreziositi con dettagli vezzosi come fiocchi, nastri, pois e colori candidi o pastello. Quest'anno a Natale per essere originali e trendy puntate dunque su lunghi abiti con grossi fiocchi in velluto appuntati sulla scollatura o create acconciature con fermagli fiocco tra i capelli. I fiocchi spuntano anche sui colli di camicie in cotone da abbinare a cardigan rossi o su gonne pencil e abiti longuette in toni pastello.

Abito con maxi fiocchi Chanel

Look coquette Vivetta

Abito con nastro Acne Studios

Rosso: l'outfit total red perfetto per Natale

Il rosso a Natale è praticamente d'obbligo, via dunque con abiti con frange e ruche o con completi in cui maglioni e camicie rosse sono abbinate a pantaloni palazzo e pencil skirt della stessa tonalità, adatte per creare un look full color perfetto per le feste. Il rosso a Natale si abbina con l'oro o con tonalità più scure di bordeaux e borgogna, meglio evitare l'accostamento con il nero, mentre per un look più morbido e meno vistoso è possibile smorzare questa tonalità intensa con nuance chiare di beige, panna e grigio.

Abito con frange Ferragamo

Slipdress rosso Patrizia Pepe

Look total red Sèzane

Gli abiti lucenti color bronzo, con paillettes e cristalli

L'altro grande must per le feste sono gli abiti di paillettes e i capi decorati con cristalli e inserti gioiello. Per essere originali e non indossare i soliti abiti gold, quest'anno è possibile sperimentare con vestiti dalle macro paillettes in materiale matt, che brilla ma non acceca. Gli abiti da provare sono poi quelli con paillettes color bronzo o mattone, tonalità meno scontate e che attenuano l'eccesso dei tessuti sparkling. Da provare, poi, i look con abiti e cardigan impreziositi con cristalli, capi che si abbinano con gonne e pullover dalla nuance neutra e monocolore. Gli abiti più inconsueti e meno scontati sono infine quelli in tessuti scuri, come il marrone, su cui spiccano applicazioni tridimensionali tono su tono, che arricchiscono il vestito senza renderlo troppo brillante.

Abito con macro paillettes Etro

Abito con cristalli Fendi

Abito di paillettes N21

Abito con decori tono su tono Mango

Abito nero per un look intramontabile

Il nero è un grande classico ed è sempre la soluzione più elegante, soprattutto per chi durante le feste non ama i colori troppo accesi come il rosso o i decori brillanti con accenti dorati o in argento. A Natale basta indossare un lungo tubino in lana, da arricchire con maxi cinture e collier importanti, o anche un vestito in velluto nero, tessuto che brilla anche se la tonalità è scura. Gli abiti total black possono poi essere abbinati con opera gloves e maxi stivali in pelle, mentre un classico lupetto nero si può indossare durante le feste con una gonna coperta di frange o di paillettes dello stesso colore del pull.

Longdress Roberto Cavalli

Look Jil Sander

Outfit total black Max Mara

Tailleur pantaloni, stile chic e trendy per le feste

Chi dice che solo gli abiti lunghi e le gonne sono adatte per creare un look natalizio? Non c'è niente di più chic ed elegante di un completo con blazer oversize e pantaloni palazzo, magari realizzato in velluto color muschio o bordeaux, da portare con la giacca a pelle o indossata su una canotta in seta stile lingerie. Scegliendo un completo basic ed elegante è possibile giocare con linee oversize ed esagerate o con tessuti trasparenti vedo non vedo, abbinando infine al completo ballerine gioiello o collier e maxi bracciali dorati, grossi e vistosi.

Completo in velluto H&M