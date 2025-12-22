stile e Trend
Natale 2025

Come vestirsi a Natale 2025 con abiti lucenti, in rosso o velluto: 7 look per le feste da provare

Gli abbinamenti da provare e i 7 outfit di tendenza da cui prendere ispirazione per creare il proprio look di Natale 2025 con abiti rossi, completi in velluto, decori lucenti e vestiti in seta.
A cura di Marco Casola
Look per le feste Etro
Look per le feste Etro
Natale 2025

Abiti in lana o seta rossa, completi in velluto e lunghi vestiti decorati con paillettes e cristalli, sono i capi must have per le cene e i party di Natale 2025, perfetti per essere indossati durante gli aperitivi pre-natalizi, alla vigilia o il 25 e 26 dicembre. Ecco una mini guida con 7 outfit di tendenza da cui prendere ispirazione per creare il proprio look di Natale 2025 e gli abbinamenti con abiti eleganti o più casual, con completi comodi e con vestiti da sera.

Leisure: il maglione con la gonna longuette

Maglioni comodi e cardigan caldi e cozy sono l'ideale per chi ha sempre freddo e a Natale preferisce essere comfy e non ama abiti troppo scollati, aderenti o scomodi. Quest'anno l'abbinamento più trendy è senza dubbio quello con maxipull e gonna longuette in seta o pelle, perché dunque non provare quest'outfit anche per le cene e le feste di Natale? La combo cool e con cardigan oversize o twin-set, magari decorati con cristalli e dettagli lucenti, da abbinare a gonne monocolore in seta marrone o in grigio perla. L'altro abbinamento trendy è quello con lupetti a collo alto e maxipull dalla trama grossa, indossati su gonne midi in pelle, dalla linea aderente o dalla silhouette ampia a ruota.

Look con cardigan e gonna Miu Miu
Look con cardigan e gonna Miu Miu
Maxi pull con gonna longuette &Other Stories
Maxi pull con gonna longuette &Other Stories
Look con pullover e pencil skirt Soeur
Look con pullover e pencil skirt Soeur

Slipdress: l'abito sottoveste in seta, velluto e pizzo

Lo slipdress è quell'abito lungo e scivolato, spesso realizzato in seta e con spalline sottili, che ricorda una sottoveste e richiama lo stile dei capi di lingerie. Negli ultimi anni questo modello ha letteralmente spopolato, sia in primavera che in inverno, e anche nel 2025 l'abbiamo visto su tutte le passerelle dei grandi stilisti. A Natale il vestito sottoveste si indossa nelle varianti più calde in velluto nero o bordeaux, impreziosito da decori in pizzo, e si abbina con lunghi guati e con morbidi cardigan in lana mohair per coprire le spalle o ancora si indossa su lupetti aderenti a collo alto.

Abito in pizzo e velluto Ermanno Scervino
Abito in pizzo e velluto Ermanno Scervino
Abito in seta Momonì
Abito in seta Momonì
Abito sottoveste Onitsuka Tiger
Abito sottoveste Onitsuka Tiger
Slipdress in velluto Forte_Forte
Slipdress in velluto Forte_Forte

Coquette, look con i fiocchi e colori pastello

Tra i trend della stagione fredda ci sono gli abiti e gli accessori in stile coquette, ovvero quei capi dal sapore romantico e retrò, impreziositi con dettagli vezzosi come fiocchi, nastri, pois e colori candidi o pastello. Quest'anno a Natale per essere originali e trendy puntate dunque su lunghi abiti con grossi fiocchi in velluto appuntati sulla scollatura o create acconciature con fermagli fiocco tra i capelli. I fiocchi spuntano anche sui colli di camicie in cotone da abbinare a cardigan rossi o su gonne pencil e abiti longuette in toni pastello.

Abito con maxi fiocchi Chanel
Abito con maxi fiocchi Chanel
Look coquette Vivetta
Look coquette Vivetta
Abito con nastro Acne Studios
Abito con nastro Acne Studios

Rosso: l'outfit total red perfetto per Natale

Il rosso a Natale è praticamente d'obbligo, via dunque con abiti con frange e ruche o con completi in cui maglioni e camicie rosse sono abbinate a pantaloni palazzo e pencil skirt della stessa tonalità, adatte per creare un look full color perfetto per le feste. Il rosso a Natale si abbina con l'oro o con tonalità più scure di bordeaux e borgogna, meglio evitare l'accostamento con il nero, mentre per un look più morbido e meno vistoso è possibile smorzare questa tonalità intensa con nuance chiare di beige, panna e grigio.

Abito con frange Ferragamo
Abito con frange Ferragamo
Slipdress rosso Patrizia Pepe
Slipdress rosso Patrizia Pepe
Look total red Sèzane
Look total red Sèzane

Gli abiti lucenti color bronzo, con paillettes e cristalli

L'altro grande must per le feste sono gli abiti di paillettes e i capi decorati con cristalli e inserti gioiello. Per essere originali e non indossare i soliti abiti gold, quest'anno è possibile sperimentare con vestiti dalle macro paillettes in materiale matt, che brilla ma non acceca. Gli abiti da provare sono poi quelli con paillettes color bronzo o mattone, tonalità meno scontate e che attenuano l'eccesso dei tessuti sparkling. Da provare, poi, i look con abiti e cardigan impreziositi con cristalli, capi che si abbinano con gonne e pullover dalla nuance neutra e monocolore. Gli abiti più inconsueti e meno scontati sono infine quelli in tessuti scuri, come il marrone, su cui spiccano applicazioni tridimensionali tono su tono, che arricchiscono il vestito senza renderlo troppo brillante.

Abito con macro paillettes Etro
Abito con macro paillettes Etro
Abito con cristalli Fendi
Abito con cristalli Fendi
Abito di paillettes N21
Abito di paillettes N21
Abito con decori tono su tono Mango
Abito con decori tono su tono Mango

Abito nero per un look intramontabile

Il nero è un grande classico ed è sempre la soluzione più elegante, soprattutto per chi durante le feste non ama i colori troppo accesi come il rosso o i decori brillanti con accenti dorati o in argento. A Natale basta indossare un lungo tubino in lana, da arricchire con maxi cinture e collier importanti, o anche un vestito in velluto nero, tessuto che brilla anche se la tonalità è scura. Gli abiti total black possono poi essere abbinati con opera gloves e maxi stivali in pelle, mentre un classico lupetto nero si può indossare durante le feste con una gonna coperta di frange o di paillettes dello stesso colore del pull.

Longdress Roberto Cavalli
Longdress Roberto Cavalli
Look Jil Sander
Look Jil Sander
Outfit total black Max Mara
Outfit total black Max Mara

Tailleur pantaloni, stile chic e trendy per le feste

Chi dice che solo gli abiti lunghi e le gonne sono adatte per creare un look natalizio? Non c'è niente di più chic ed elegante di un completo con blazer oversize e pantaloni palazzo, magari realizzato in velluto color muschio o bordeaux, da portare con la giacca a pelle o indossata su una canotta in seta stile lingerie. Scegliendo un completo basic ed elegante è possibile giocare con linee oversize ed esagerate o con tessuti trasparenti vedo non vedo, abbinando infine al completo ballerine gioiello o collier e maxi bracciali dorati, grossi e vistosi.

Completo in velluto H&M
Completo in velluto H&M
Completo vedo non vedo Liu Jo
Completo vedo non vedo Liu Jo
