Look semplice e chic per l’inverno, 4 idee per abbinare la gonna in pelle con maglioni e camicie

La gonna in pelle è il capo più trendy dell’inverno 2025-2026, ecco come abbinarla durante la stagione fredda e 6 look da cui prendere ispirazione.

Da sinistra look Prada, Mango, Givenchy

La gonna di pelle è il capo must have di questa stagione. Sulle passerelle Autunno/Inverno 2025-2026 abbiamo visto modelli di ogni tipo, da quelle a tubo strette e longuette, a quelle più ampie dalla linea a ruota, fino a varianti più corte e mini. Dato il tessuto pesante con cui sono realizzate, queste gonne sono sicuramente l'ideale per la stagione fredda. Non sempre però è facile abbinarle o capire come creare un outfit in cui la gonna di pelle sia protagonista.

Come abbinare la gonna di pelle in inverno

Per creare un look elegante e di tendenza con una gonna in pelle la prima regola da seguire è sicuramente quella del less is more. Questi modelli sono realizzati in un tessuto lucente e vistoso, meglio dunque scegliere varianti monocolore e non accostare fantasie troppo invadenti. Anche le linee degli altri capi con cui si indossa la gonna di pelle devono essere pulite e molto essenziali. Per gli abbinamenti meglio preferire qualcosa di sobrio, in modo creare un outfit che sia chic e particolare allo stesso tempo, in cui la gonna sia la principale protagonista. Ecco alcuni look da cui prendere ispirazione e gli abbinamenti da copiare quest'inverno.

La gonna in pelle abbinata a maglioni e cardigan

La combo maxi pull e gonna è senza dubbio la più cool. Con una mini in pelle si può abbinare un maxi cardigan dalla trama grossa, per giocare su contrasti di linee come nei look visti sulla passerella Autunno/Inverno 25-26 di Missoni. Le gonne longuette in pelle total black si abbinano, poi, con maglioni tricot a fantasia, completando il tutto con grosse cinture che sottolineano il punto vita e con stivali, come nei look di Mango. Un altro abbinamento da provare è quello con colori a contrasto, come negli outfit di Acne Studios, in cui le gonne longuette in pelle borgogna sono indossate sotto maglioni smanicati blu notte con grossi fiocchi sul davanti.

Cardigan in lana e mini gonna in pelle Missoni

Look Mango con maglione e gonna in pelle

Smanicato in lana con longuette in pelle Acne Studios

La gonna in pelle indossata con camicia bianca

Cosa c'è di un più elegante e cool di una camicia bianca? Magari dal taglio maschile, che cade morbida sulle spalle, lasciata aperta con scollatura ampia. Questo capo è perfetto per essere indossato su una gonna di pelle, creando un look in black&white con un contrasto tra tessuti opposti, in cui la leggerezza del cotone si mescola con la rigidità del tessuto in pelle. A proporre look simili in passerella è Prada che, per l'Autunno/Inverno 25-26, fa sfilare gonne in pelle marrone dalla linea ampia e a ruota, decorate con fiocchi sulla parte frontale e indossate sotto ampie camicie bianche con rever.

Gonna in pelle con camicia bianca Prada

Abbinamento in total pelle

Per look più audaci, vistosi e aggressivi, è possibile provare abbinamenti in total leather, accostando gonne in pelle a tubo con camicie dello stesso tessuto, come nei look visti sulla passerella Autunno/Inverno 2025-2026 di Givenchy by Sarah Burton. Ferragamo sceglie il marrone e, alle gonne in pelle con spacco laterale, abbina giacche camicia simili a bomber. Jil Sander punta sul colore proponendo completi in pelle rossa con gonne dalla linea scampanata. Miu Miu, invece, sperimenta con l'accostamento di capi in pelle dai colori differenti, proponendo sulla passerella Autunno/Inverno 25-26 pencil skirt color cioccolato, che vengono esaltate da una nuance più chiara di caramello dei top in pelle a maniche lunghe e dallo scollo tondo.

Total look in pelle Givenchy by Sarah Burton

Look Ferragamo

Completo in pelle Jil Sander

Look Miu Miu

La gonna in pelle abbinata al top di pizzo

Tra i trend di quest'inverno ci sono gli abbinamenti fatti con tessuti a contrasto, dove in uno stesso look convivono pezzi dalla stoffa leggera e impalpabile e capi più pesanti, dalla trama voluminosa o dal pellame più strutturato e rigido. Nella nostra guida agli abbinamenti di stagione non potevamo non inserire un accostamento particolare, quello tra top, body e bluse in pizzo con gonne in pelle nera o colorata. L'outfit di Sézane è quello a cui guardare per prendere ispirazione. In questo caso convivono l'importanza del pizzo con la pelle nera, anche questa vistosa, dunque gli accessori vanno dosati sapientemente, puntando su qualcosa di minimal ed estremamente essenziale.