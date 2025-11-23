Come vestirsi col primo freddo d’inverno: 5 maglioni furbi e di tendenza che si indossano di giorno e di sera

Quali sono i maglioni di tendenza per l’inverno 25-26 e come si abbinano? I 5 modelli da avere quest’anno e i look a cui ispirarsi per gli abbinamenti da provare di giorno e di sera.

da sinistra maglioni di Ermanno Scervino, Ralph Lauren e Stella McCartney

L'inverno non è ancora iniziato ma già è già arrivato il primo freddo, come vestirsi dunque quando le temperature iniziano a calare? Quali sono gli abbinamenti da preferire e su quali capi di tendenza puntare per non rinunciare allo stile? I trend visti sulle passerelle Autunno/Inverno 2025-2026 vanno incontro alle persone più freddolose. Sì perché i grandi stilisti propongono non solo leggeri abiti in seta o slipdres ma anche caldissimi maglioni oversize e cardigan che si indossano di giorno e di sera e altri capi in lana come gilet, smanicati crop e pull tricot, con fantasie a rombi o con cappuccio. Ecco dunque una mini guida con i maglioni di tendenza da indossare con l'arrivo del primo freddo e gli abbinamenti furbi da poter sfoggiare in tutte le occasioni, dalle più casual a quelle glam.

Il cardigan oversize

Il capo da avere quest'Autunno/Inverno 2025-26 è senza dubbio il cardigan perché è comodo e versatile, si abbina con tutto e soprattutto è trendy e molto chic. I modelli over e dalla trama grossa si indossano su altri maglioni o su polo in lana, come nei look visti sulle passerelle di Onitsuka Tiger e Gucci. Oltre ai modelli oversize tornano di moda anche i cardigan più corti e sottili, da indossare come twin set, coordinati con girocollo e maglioni lupetto, ricreando gli abbinamenti tono su tono e monocolore visti sulla passerella Autunno/Inverno 2025 2026 di Fendi.

Come abbinare i cardigan

Il cardigan è un capo furbo perché è possibile indossarlo come giacca nei giorni meno freddi o anche su un altro pullover più sottile quando le temperature si abbassano. Di sera si abbina perfettamente con lunghi abiti in seta o su tubini total black o ancora su pencil skirt in pelle, completando il tutto con ballerine a punta o con pump slingback con kitten heels, mini e sottile.

Maxi cardigan indossato su un maglione Onitsuka Tiger

Cardigan oversize indossato su polo in lana Gucci

Maxi cardigan indossato su un maglione Missoni

Cardigan twin set di Fendi

Maxi cardigan &Other Stories

Il maglione smanicato e il gilet

In lana e smanicato o con bottoncini sul davanti, il gilet è tra i capi di tendenza di questa stagione fredda ed è perfetto per l'inverno perché si presta ad abbinamenti adatti a occasioni differenti e in più può essere utilizzato per creare nei look un effetto layering con sovrapposizione di capi.

Come abbinare i gilet in maglia

I gilet in lana crop si indossano su camicie pesanti in flanella lasciando uscire i bordi che si tengono bene in vista, mentre i gilet in maglia stile college sono perfetti se indossati su pantaloni in tweed o gonne a pieghe, magari aggiungendo una cravatta che spunta dallo scollo a V, come nei look di Brunello Cucinelli. I gilet con zip frontale con con chiusura a bottoni sono poi perfetti per essere indossati su maglioni dai colori e dalle fantasie a contrasto. Le varianti senza maniche, più doppie e simili a bomber, come quelle viste sulla passerella di Louis Vuitton, si indossano su camicie in denim dalla grammatura pesante e su ampie gonne a ruota.

Pull smanicato abbinato a camicia over Sèzane

Il gilet in maglia con cravatta Brunello Cucinelli

Gilet Sebago

Maxi gilet abbinato a gonna a ruota Louis Vuitton

Gilet crop di Bally

Il maglione maxi o tricot

Maglioni extra large, con trame spesse che spuntano nella lavorazione e con grossi colli, hanno spopolato sulle passerelle Autunno/Inverno 25-26, li abbiamo visti da Ralph Lauren, Max Mara ed Ermanno Scervino, in lana crema o marrone e indossati all'interno di pantaloni palazzo con cinture maxi in vista. Hanno sfilato anche in total black in versione total black, abbinati a gonne longuette dalla fantasia animalier sulla passerella di N21.

Come abbinare i maglioni maxi

Questi modelli grossi e over fino a qualche ano fa erano considerati modelli casual, oggi si indossano anche di sera impreziosendo il look con gli accessori giusti, come tacchi alti e pochette. L'abbinamento da provare è con pantaloni a vita alta e silhouette over o con abiti in seta e dai tessuti leggeri per creare un contrasto molto elegante tra texture opposte.

Maglione tricot Ralph Lauren

Pullover con colletto Ermanno Scervino

Maglione a coste con collo alto Max Mara

Maxi pull su gonna animalier N21

Hoodie con cappuccio

Il mood hoodie, in cui il cappuccio è protagonista, è uno dei più trendy di stagione: i maglioni ora assomigliano alle maxi felpe e hanno inserti che servono per coprire la testa. Da Stella McCartney e Balmain hanno sfilato diversi pullover e anche abiti con grossi cappucci in lana, più sottili e minimal gli hoodie pull di Vivienne Westwood, mentre Pierre-Losui Mascia propone maxi cardigan lunghi con cappuccio. Questi maglioni sono perfetti per chi odia i cappelli: il cappuccio diventa il modo perfetto attraverso cui coprirsi dal freddo senza portare con se altri accessori.

Come abbinare i maglioni con cappuccio

Il cappuccio rimanda allo stile streetwear e casual, dunque con questi modelli si può giocare con abbinamenti differenti, magari accostando un pezzo super glam e vistoso, come un paio di cuissardes in pelle o ancora maxi bracciali e collier dorati per impreziosire il capo e renderlo adatto per un look serale. Di giorno i maglioni hoodie si indossano con pantaloni cargo e jeans oversize, mentre l'accostamento inconsueto da provare è quello con maxi gonne lunghe fino ai piedi, come nei look proposti per l'inverno da Balenciaga,.

Maxi pull con cappuccio Stella McCartney

Maxi pull con cappuccio Balmain

Cardigan con cappuccio Pierre–Louis Mascia

Maxi hoodie con lunga gonna Balenciaga

Maglione con cappuccio Andreas Kronthaler x Vivienne Westwood

Maglioni argyle e fantasie a rombi

Losanghe e fantasie argyle sono tornate di moda, il 2026 sarà l'anno dei maglioni con i rombi, print molto utilizzati negli anni '70 e '80, soprattutto per la maglieria maschile, e che ora coprono pullover con scollo a V e maxi maglioni che si indossano anche come abiti. Motivi simili li abbiamo visti sulle passerelle di H&M Studio e Marco Rambaldi, dove sono apparsi abiti in maglia con grossi rombi e con motivi geometrici, mentre losanghe di differenti dimensioni decorano maglioni maschili e femminili nelle collezioni di Acne Studios e Ferragamo.

Come abbinare i maglioni a rombi

Per creare un look di tendenza è possibile abbinare un maglione argyle con scollo a V a pantaloni palazzo in velluto a coste o scegliere pullover oversize da indossare di sera come fossero mini abiti, abbinandoli a collant coprenti o con stivali cuissardes.

Pullover estralarge con rombi H&M Studio

Maxi pull Acne Studios