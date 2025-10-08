Letizia Ortiz floreale anche in autunno: la regina di Spagna omaggia Giorgio Armani

Letizia Ortiz e Filippo VI di Spagna sono volati in Belgio in occasione dell'apertura del festival culturale Europalia España. I monarchi spagnoli sono stati ricevuti martedì al Palazzo Reale di Bruxelles: ad accoglierli c'erano re Felipe e consorte, la regina Mathilde. È stata una giornata densa di appuntamenti: prima del pranzo privato, i reali di Spagna hanno visitato il Palazzo reale belga, in particolare la Sala Goya, dove sono esposti tre arazzi ispirati agli schizzi del celebre pittore spagnolo. Furono donati dalla regina Isabella II di Spagna al re del Belgio Leopoldo I. Poi un pranzo privato e infine la cerimonia ufficiale di apertura della manifestazione, un festival biennale dedicato ogni anno a un diverso Paese europeo. La Spagna è protagonista di questa 30esima edizione, la cui mostra principale è "Luce e ombra. Goya e il realismo spagnolo". Da qui la presenza istituzionale della coppia reale in Belgio. Per l'occasione, la regina ha scelto di riciclare un look già visto.

Il look di Letizia Ortiz

Letizia Ortiz è una regina dalla doppia anima: raffinata e chic da un lato, ma capace anche di osare in chiave più rock. Sa passare dalle bluse di seta alle giacche di pelle (passando per i leggings), sempre con grande charme. Anche quando "rompe" la tradizione sfidando il più rigido dress code da regina, lo fa sempre con discrezione, senza perdere la sua innata eleganza, risultando mai fuori posto o esagerata. La moglie di re Filippo VI è per questo un'icona di stile, mai banale, capace di sfoggiare look classici e senza tempo e outfit più moderni, affidandosi suia a grandi griffe che a brand low cost (Zara in primis).

Per l'arrivo in Belgio, la regina Letizia ha puntato stavolta sul floreale: le stampe sono ricorrenti nel suo guardaroba, anche quello istituzionale. In questo caso si è affidata a una Maison italiana, riciclando in realtà un vestito già visto. Si tratta dello stesso capo indossato a Londra nel 2023. Si tratta di un modello firmato Giorgio Armani, che apparteneva alla collezione Pre Fall 2019. L'abito in seta blu navy con maniche lunghe e ha un effetto "due pezzi": sembra un completo. La gonna è plissettata e nel modello originale era più lunga, ma la regina lo ha preferito più corto, appena sotto al ginocchio.

La scelta di questo vestito arriva a un mese dalla scomparsa dello stilista: la moglie di Filippo VI ha deciso di rendergli omaggio recuperando dal suo guardaroba questa creazione, che si presta benissimo per accogliere l'autunno. Molto decisa la scelta degli accessori: la regina ha completato il look giocando coi contrasti cromatici, aggiungendo delle slingback con tacco bordeaux firmate Magrit e una borsa coordinata in camoscio bordeaux. Per dare un tocco di luce, infine, ha optato per i pendenti colorati del marchio Dime Que Me Quieres.