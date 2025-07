La collana di perle di Letizia di Spagna: pesa 1 chilo e può essere indossata solo dalle regine

Letizia di Spagna è tra le regine d’Europa più amate e seguite al mondo: nata “borghese”, è diventata famosa come giornalista, poi solo in un secondo momento ha conosciuto e sposato il re Felipe IV, entrando ufficialmente a far parte della famiglia reale. Oggi ha abbandonato la sua carriera nel mondo dell'editoria ma continua a essere sempre sulla cresta dell'onda, basti pensare al fatto che viene considerata un’icona fashion a livello internazionale capace fare concorrenza anche alla “cugina britannica” Kate Middleton. In quanto, ad esempio, hanno notato la maxi collana di perle che ha sfoggiato durante la sua ultima apparizione pubblica?

Il look senza tempo di Letizia di Spagna

Qualche giorno fa la città di Madrid ha ospitato il gala degli ABC Journalism Awards, una cerimonia di premiazione attesissima nel mondo del giornalismo che è arrivata alla sua 105esima edizione. Tra gli ospiti speciali non poteva mancare la regina Letizia di Spagna, visto il suo passato di successo nel settore. Per l'evento esclusivo ha puntato tutto sull'eleganza senza tempo del nero, per la precisione sul classico tubino. Ha scelto un modello attillato e strapless con la gonna alla caviglia firmato Sybilla e lo ha abbinato a un paio di slingback di Magrit col tacco medio. Per quanto riguarda la borsa, ha optato per una clutch di raso in tinta, sempre di Magrit. Chic ed evergreen, il vestito ha messo in risalto i gioielli.

Letizia di Spagna in Sybilla

La storia della collana di perle da 1 chilo

Ad attirare le attenzioni dei fan nel look di Letizia di Spagna è stata soprattutto la collana: un collier di perle dalle dimensioni maxi. Composta da 37 pietre, pesa 1 chilo ed è uno dei gioielli più preziosi della collezione reale Joyas de Pasar. Il suo valore? Decisamente inestimabile, anche perché si tratta di un monile unico. Apparteneva alla Regina Vittoria Eugenia, nipote della Regina Vittoria di Gran Bretagna, che nel suo testamento precisò che il prezioso sarebbe dovuto essere indossato solo dalle sovrane di Spagna. Letizia l'ha sfoggiata solo pochissime volte in pubblico e il motivo è molto semplice: è decisamente pesante. Per completare l'outfit la regina ha scelto degli orecchini a lobo di diamanti e il suo anello preferito e portafortuna di Coreterno.

