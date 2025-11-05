Letizia di Spagna incanta in abito da sera: nel look regale brilla la tiara di perle e diamanti

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il sultano dell'Oman ha raggiunto la Spagna per una visita di Stato: Haitham Bin Tarik resterà nel paese fino a mercoledì 5 novembre, da solo. È infatti assente la moglie, Sayyida Ahad bint Abdullah. Questo perché il Sultano conservatore applica la "purdah", che impone alle donne di tenersi lontane dalla vista degli uomini non di famiglia. Ecco perché anche la first lady è sempre assente anche in occasioni ufficiali. Per celebrare in grande stile il suo arrivo, è stato accolto al Palazzo Reale di Madrid. Il re e la regina hanno organizzato per lui un'elegante cena di Stato nella spettacolare Sala Teniers, originariamente creata per le nozze di Re Alfonso XII e della Regina Maria Cristina d'Austria, una stanza piena di oro, arazzi, vasi cinesi del XVIII secolo, porcellane francesi del XIX secolo. Al termine della serata, gli ospiti si sono poi riuniti nella Sala Gasparini dove si è svolto un breve concerto privato. Durante la serata si è visto tutto il glamour e lo stile possibile. La regina ha dimostrato tutta la sua classe, sfoggiando un look impeccabile per l'occasione, impreziosito coi gioielli della Corona.

I dettagli del look della regina

Letizia di Spagna è una delle reali più apprezzate, dal punto di vista dell'immagine. Rispetto a Kate Middleton, che ha un guardaroba decisamente più bon ton, la sovrana spagnola vanta uno stile che pur rimanendo curato, risulta più sobrio e spesso "audace" anche nelle occasioni pubbliche. Alcuni capi del suo guardaroba, infatti, sono più "rock" e ci raccontano di una donna dalla personalità sicuramente forte e decisa, che ogni tanto ama osare e concedersi qualcosa di inaspettato. Ovviamente, una cena di Stato non è l'occasione più adatta per fare degli azzardi stilistici! Difatti la regina ha scelto un abbigliamento consono all'etichetta, rispettando il dress code che richiede certamente una certa formalità e molta eleganza.

Letizia di Spagna in The 2nd Skin Co.

Difatti ha stupito tutti con un abito blu scuro di The 2nd Skin Co., con maniche in stile kimono decorate da fiocchi e gonna con strascico. Come è spesso solita fare, ha scelto un capo riciclato. È infatti un vestito già visto: lo aveva indossato la prima volta nel 2024 per una cena reale ad Amsterdam. Ha aggiunto sandali con plateau e tacco alto di Martinelli. Infine ha completato il look regale con preziosi gioielli: un paio di orecchini pendenti di diamanti della regina Vittoria Eugenia e la cosiddetta "tiara russa".

Letizia di Spagna

Che cos'è la collana dell'Ordine dell'Oman

Durante la visita di Stato in Spagna, il Sultano ha conferito a Re Filippo l'Ordine di Al Said e a Sua Maestà la regina l'Ordine di Prima Classe dell'Oman, nel corso di una cerimonia commemorativi presso il Palazzo della Zarzuela a Madrid. L'Ordine dell'Oman è il secondo ordine più alto. Lo possiedono anche Matilde del Belgio e Máxima dei Paesi Bassi. A sua volta, in questo scambio di doni, Filippo VI ha conferito a Haitham Bin Tarik l'Ordine di Isabella, la più alta onorificenza reale del Regno di Spagna.

Letizia di Spagna indossa la Cartier Tiara Loop

Come è fatta la tiara Cartier Loop

La tiara Cartier Loop con anelli di diamanti e perle incastonati nel platino è uno dei pezzi più straordinari della collezione reale. In origine era di proprietà della regina Maria Cristina d'Asburgo-Lorena: era un dono di nozze per il suo matrimonio con re Alfonso XII di Spagna nel 1879. Con la morte della sovrana è passata di mano in mano tra generazioni di reali spagnoli, fino a giungere alla regina Sofia e poi a Letizia di Spagna.