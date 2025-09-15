Le scarpe da avere in autunno sono le ballerine di vernice (come quelle di Letizia di Spagna)

I Royals d'Europa non vengono più considerati degli esseri "inarrivabili" e assolutamente lontani dalla realtà, sono stati "spogliati" dalla loro aura di perfezione, diventando delle persone "normali". Le principesse e le regine, in particolare, si sono aggiudicate il titolo di icone di stile glamour e bon-ton e non sorprende che a ogni apparizione pubblica riescano a lanciare mode e tendenze. È proprio quanto successo nelle ultime ore con Letizia di Spagna: durante l'apertura del corso scolastico presso il C.E.I.P. Entresotos e il S.I.E.S. ‘Gonzalo de Berceo, a Rincon De Soto, ha lanciato le scarpe must dell'autunno 2025, quali sono? Le ballerine di vernice.

Il look che anticipa l'autunno di Letizia di Spagna

La regina Letizia di Spagna ha presenziato all'apertura dell'anno scolastico in due istituti a Rincon De Soto e per l'occasione ha sfoggiato un look che non è passato inosservato. Ha abbinato un paio di pantaloni a sigaretta a vita alta di BOSS a una camicia a righe sui toni dell'azzurro, per la precisione un modello a girocollo e con le maniche a palloncino di Adolfo Dominguez. A fare la differenza sono state le scarpe: niente tacchi alti o espadrillas con la zeppa (le sue calzature preferite), ha preferito delle ballerine, modello Mary Jane, di Sézane, la loro particolarità? Non solo hanno il tacco largo e basso e delle fibbie sul collo del piede, sono anche in vernice nera, tessuto di tendenza per l'autunno.

Letizia di Spagna con pantaloni BOSS, camicia Adolfo Dominguez

Come indossare le ballerine laccate in autunno

Le scarpe che non possono proprio mancare nel vostro armadio autunnale? Quelle di vernice, soprattutto se declinate in versione ballerine. Possono essere delle Mary Jane bon-ton, delle sling-back che lasciano il tallone scoperto oppure le classiche pumps senza tacco, l'importante è che siano laccate, così da aggiungere un tocco glamour e rock a ogni look. Vanno benissimo sia con le gonne che con i pantaloni, sia per le serate eleganti che per le mattinate in ufficio, sia raso terra che con un tacchetto basso e largo: l'unica cosa che conta è assecondare il proprio stile e i propri gusti. In quanti prenderanno ispirazione da Letizia di Spagna per cominciare l'autunno con un tocco fashion?

