Letizia di Spagna segue il trend del velluto: perché si è vestita di blu

Gli ultimi giorni sono stati molto difficili per la Spagna tra la scomparsa della principessa Irene di Grecia, la zia del monarca, e il tragico incidente ferroviario di Adamuz ma, come succede sempre, "lo show deve continuare" e la regina Letizia lo ha capito bene. Lasciatasi alle spalle gli eventi drammatici, ha ripreso la normale quotidianità fatta di impegni istituzionali. Per lei niente più nero simbolo di lutto, ha preferito seguire il trend del velluto in un'adorabile sfumatura del blu notte: ecco cosa ha indossato per presenziale al ricevimento del Corpo Diplomatico tenutosi a palazzo reale.

Il significato del blu notte

Il palazzo reale di Madrid ha aperto le sue porte per il ricevimento del Corpo Diplomatico accreditato in Spagna e, come da tradizione, ha richiesto un preciso dress code: tight per gli uomini, abiti lunghi ed eleganti per le donne. Sia il re Felipe VI che sua moglie Letizia hanno rispettato alla lettera le regole, apparendo super formali in due look che non potevano passare inosservati: se da un lato il sovrano ha abbinato il classico frac a panciotto, cravatta e pantaloni gessati a contrasto, sua moglie ha puntato tutto sull'effetto velvet. Ha seguito la moda del velluto, uno dei tessuti più trendy dell'inverno, scegliendo un blu navy molto scuro, colore che da sempre viene associato ai reali per la sua eleganza e autorità.

Felipe VI e Letizia di Spagna in abiti eleganti

Chi ha firmato l'abito di velluto di Letizia di Spagna

L'abito di velluto indossato dalla regina Letizia è firmato da uno dei suoi stilisti preferiti, Felipe Varela. Si tratta di un modello lungo e dalla silhouette fasciante, con dei bottoni gioiello sul davanti, le maniche a palloncino, il colletto Peter Pan e una cintura rivestita che ha segnato il punto vista. Il dettaglio che non è passato inosservato? L'orlo era decorato con dei sofisticati ricami floreali. A completare il tutto non sono mancatigli orecchini coordinati in diamanti e zaffiri (che spesso presa alla figlia Leonor). Tutti coloro che hanno pensato di aver "già visto" il look della monarca non si sono sbagliati: lo aveva già indossato 10 anni fa durante la Pasqua Militare. Nonostante ciò, l'effetto è stato iper contemporaneo, a prova del fatto che Letizia non ricicla mai outfit che sembrano vecchi e datati.