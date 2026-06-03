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Letizia di Spagna “contro” Charlene di Monaco: la sfida di stile reale a colpi di tinte pastello

Lo scorso weekend i reali del Principato di Monaco hanno fatto visita alla Royal Family spagnola. La principessa Charlene e la regina Letizia ne hanno approfittato per sfidarsi a colpi di stile: ecco i loro look primaverili e bon-ton.
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A cura di Valeria Paglionico
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Il weekend che è appena terminato è stato memorabile per alcune delle Royal Family più in vista d'Europa: è stato raggiunto un importante traguardo diplomatico tra il Principato di Monaco e la Spagna e per l'occasione il principe Alberto e sua moglie Charlene hanno fatto visita alla corte di Felipe VI e Letizia Ortiz. Per la principessa monegasca si è trattata della prima volta in Spagna e, tra visite all'Ambasciata e passeggiate nel Giardino Botanico Reale di Madrid, è riuscita a dare il meglio di lei in fatto di stile. A sfidarla c'era, naturalmente, la regina Letizia, anche lei distintasi per eleganza con un adorabile look primaverile.

L’incontro dei reali monegaschi con la Royal Family spagnola
L’incontro dei reali monegaschi con la Royal Family spagnola

Letizia di Spagna anticipa l'estate con l'abito di lino

Il viaggio in Spagna dei reali di Monaco ha voluto celebrare i 150 anni dall'istituzione della prima missione diplomatica ufficiale del Principato nel paese (risalente al 14 luglio 1876). Le due "First Lady", da sempre riconosciute come icone fashion a livello internazionale, si sono ritrovate inconsciamente a sfidarsi a colpi di look primaverili. La "padrona di casa" ha puntato tutto sulla luminosità del bianco con un abito di lino firmato Mantù, per la precisione un modello con la gonna morbida alla caviglia, il bustier a maniche corte e girocollo e un drappeggio intorno al punto vita. Per completare il tutto ha scelto un paio di sandali metallizzati in total gold col tacco basso di Magrit e un bracciale maxi e rigido firmato Suma Cruz.

Letizia di Spagna in Mantù
Letizia di Spagna in Mantù

Charlene di Monaco in azzurro carta da zucchero

La principessa Charlene, invece, per la visita in Spagna ha scelto un delicato azzurro carta da zucchero. Si è affidata a Oscar de la Renta, sfoggiando un abito bon-ton in pizzo floreale, col bustier aderente e smanicato, la gonna a ruota con gli orli irregolari e un cinturone coordinato intorno al punto vita. Non sono mancate le scarpe in tinta, ovvero un paio di sling-back celesti con il tacco medio di Gianvito Rossi. Orecchini di perle dal fascino reale, make-up appena accennato e capelli con la fila molto laterale: Charlene di Monaco ha proposto un look in perfetto stile primaverile. Chi delle due famose Royals si aggiudica il titolo di regina di stile della giornata?

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Charlene di Monaco in Oscar de la Renta
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