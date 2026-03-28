La principessa Charlene e la figlia Gabriella accolgono il Papa a Monaco: a loro è concesso vestire di bianco

Il Papa è arrivato oggi nel Principato. Lo ha accolto la famiglia reale: Charlene e Gabriella in bianco (concessione speciale), Alberto e Jacques in cravatta.

Charlene di Monaco e la figlia Gabriella

Papa Leone XIV è arrivato oggi nel Principato per una visita apostolica di un giorno: un evento molto raro, il primo in età moderna. L'ultimo papa regnante a visitare Monaco fu Papa Paolo III per una missione diplomatica: era il 1538. Questa presenza odierna consolida il rapporto tra Santa Sede e Principato, dove regna un forte eredità cattolica. Ad accogliere il Pontefice all'arrivo in eliporto stamane alle 9.00 c'era la famiglia reale al completo: il principe Alberto II di Monaco, la principessa Charlene e i loro due figli, i gemelli Gabriella e Jacques. Insieme si sono recati a Palazzo per un benvenuto ufficiale, con riunione privata speciale nel Salone de Famille, per il tradizionale lscambio dei doni e le foto ufficiali. Poi si sono spostati alla Cattedrale di Nostra Signora dell'Immacolata Concezione e presso la chiesa di Sainte-Dévote, ma il programma della giornata prevede anche una messa pubblica allo Stade Louis II prima della ripartenza, prevista nel tardo pomeriggio. Al cospetto di Leone XIV la famiglia reale ha scelto eleganti look coordinati, degni di un'occasione formale così rilevante, che richiede rigore e semplicità.

Perché Charlene può vestirsi di bianco davanti al Papa

Il Papa e la famiglia reale monegasca si erano già incontrati (ma in Vaticano), in occasione della cerimonia di insediamento di Leone XIV lo scorso maggio. La principessa Charlene in quell'occasione si era vestita di bianco, un privilegio concesso solo alle regine e alle consorti cattoliche; a tutte le altre donne è richiesto il nero, obbligatorio invece per tutti senza esclusioni alle udienze papali e ai funerali. Anche stavolta la moglie del principe Alberto si è avvalsa di questa deroga speciale, aderendo dunque al protocollo e lei riservato, rispettato alla lettera. Sembra strano vedere qualcuno vestito con un look candido, accanto al Pontefice. Eppure è permesso in casi eccezionali e persone specifiche, come appunto la famiglia reale monegasca.

Charlene di Monaco sfrutta il "privilegio del bianco"

È un modo per evidenziare la gratitudine della Santa Sede verso specifici regni cattolici, quei sovrani legati al Papa da legami storici di amicizia. È un privilegio di cui gode anche la regina Letizia di Spagna, che di recente è stata in Vaticano per incontrare Leone XIV, per l'appunto vestita di bianco. Possono avvalersi del "privilegio del bianco" anche la regina Sofia di Spagna, le regine Paola e Mathilde del Belgio, Maria Teresa del Lussemburgo, la granduchessa Stefania del Lussemburgo.

La famiglia reale monegasca con Papa Leone XIV

I look coordinati della famiglia reale

Stavolta Charlene di Monaco ha scelto un abito midi davvero minimal con décolleté coordinate: ha aggiunto la mantiglia di pizzo. Questo velo che si poggia sul capo non è obbligatorio, ma è un gradito simbolo di modestia, di rispetto, di raccoglimento e devozione. In bianco come lei anche la figlia Gabriella, un abitino col colletto e delicati inserti in pizzo. Giacca e cravatta per il principe Alberto e il figlio Jacques, entrambi in blu.