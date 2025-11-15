Charlene di Monaco è la regina del quiet luxury: il suo look neutro è perfetto per l’autunno

Charlene di Monaco ha partecipato a un evento della Croce Rossa e per l’occasione ha sfoggiato un look perfetto per l’autunno, simbolo dello stile “quiet luxury”.

Era da tempo che Charlene di Monaco non appariva in pubblico ma nelle ultime ore è tornata di fronte i riflettori, riconfermandosi icona di stile internazionale. Ha partecipato a un evento di beneficenza organizzato dalla Croce Rossa del Principato e, complice il fatto che si trattava di un appuntamento diurno, ha detto no agli abiti da sera, alle sinuose gonne a sirena e agli accessori principeschi, ha lasciato trionfare la semplicità con un look in pieno stile "quiet luxury" che si rivelerà perfetto per l'autunno 2025.

Il look minimal di Charlene di Monaco

La principessa Charlene di Monaco è stata la grande protagonista dell'evento di beneficenza organizzato dalla Croce Rossa nel Principato, in occasione del quale ha distribuito ai bisognosi i doni dell'organizzazione. Ad attirare le attenzioni dei media è stato il suo look elegante e sobrio, un completo assolutamente perfetto per affrontare le ultime settimane dell'autunno con stile.

Il look quiet luxury di Charlene di Monaco

Ha abbinato un cappotto doppiopetto in lana beige a un maglioncino dolcevita in tinta, completando il tutto con un paio di pantaloni bianchi dal taglio classico. Niente tacchi alti, ha preferito un paio di ballerine bicolor di Roger Vivier in palette col resto dell'outfit. Così facendo, è diventata il simbolo per eccellenza dello stile quiet luxury che tanto spopola sia tra le star che tra le Royals d'Europa.

Ballerine Roger Vivier

Cos'è il quiet luxury?

Quiet luxury letteralmente significa "lusso tranquillo" ed è la tendenza fashion che mixa sobrietà, raffinatezza e qualità, in opposizione al lusso ostentato e vistoso. Partendo dal concetto "Less is more", lascia spazio a materiali di alta gamma come seta, lana, cashmere e pelli morbide. Non mancano la cura dei dettagli e le decorazioni minimal, dunque è uno stile che dice no ai loghi esibiti, alle stampe multicolor e all'eccesso di ricami o di scintillii. Insomma, il quiet luxury sottintende il concetto secondo cui la vera eleganza non va esibita ma si nasconde nella perfezione delle cuciture e dei dettagli. Charlene di Monaco non ha forse incarnato in modo sublime questo concetto?