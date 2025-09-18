Charlene di Monaco principessa in bianco: l’abito di tulle costa quasi 3mila euro

Le Royals d'Europa non sono solo le rappresentanti della corona nel mondo, vengono ormai considerate anche delle indiscusse icone fashion e ogni volta che appaiono in pubblico riescono a lanciare mode e tendenze. Lo sa bene Charlene di Monaco, che proprio nelle ultime ore è riuscita a proporre un look che si rivelerà perfetto per la apparire raggianti e glamour durante gli ultimi giorni dell'estate. In quanti sanno chi ha firmato e quanto costa il suo elegante abito di pizzo total white?

Chi ha firmato l'abito bianco della principessa Charlene

Qualche giorno fa il Principato di Monaco ha ospitato la finale del Princess of Monaco Cup, un torneo di golf che ogni anno trasforma la Place du Casino in un green d’eccezione, e a rappresentare la corona non potevano che esserci il principe Alberto e sua moglie Charlene. È stata soprattutto quest'ultima ad attirare le attenzioni dei media, distinguendosi per eleganza e stile in un etereo look total white. Complice il fatto che l'estate non è ancora finita, la principessa ha puntato su un outfit che sa ancora di vacanze ma che allo stesso tempo si adegua alla perfezione alle serate di gala (meglio se all'aperto). A chi si è affidata? Alla Maison Elie Saab.

Charlene di Monaco in Elie Saab

Il total white è perfetto per la fine dell'estate

L'abito bianco indossato da Charlene di Monaco è in tulle ricamato floreale, per la precisione un modello a tubino con gonna midi, nastro in vita che segna la silhouette e bustier smanicato con dettagli trasparenti sulla scollatura. Qual è il suo prezzo? Sugli e-commerce di moda di lusso viene venduto in una versione con maniche lunghe e nastro al collo (dunque è probabile che la principessa lo abbia fatto modificare) e il suo costo è di 2.850 euro. Per completare il tutto la principessa ha scelto un paio di slingback di Jimmy Choo col tacco a spillo. Il total white non è forse perfetto anche per la fine dell'estate?

