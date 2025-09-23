Charlene di Monaco inaugura l’autunno in total white: quanto costa l’abito bianco che ha incantato tutti

Charlene di Monaco

Elegante, sofisticata, raffinata, semplice: Charlene di Monaco è una principessa dallo stile sempre minimal e poco appariscente. E proprio questo stile è parte del suo successo, del posto speciale che ha nei cuori del suoi sudditi, che ne riconoscono l'innato portamento regale in ogni occasione. Non ha bisogno di eccedere o di urlare, riesce a distinguersi con poco, proprio come ha fatto in occasione della 69esima edizione del Pallone d'Oro a Parigi. Ha partecipato alla serata con un look che ha conquistato immediatamente tutti.

Il look candido della principessa

Lunedì sera la principessa Charlene di Monaco ha presenziato (sola, senza il principe Alberto) alla 69esima edizione del Pallone d'Oro. La serata di premiazione si è svolta a Parigi, al Théâtre du Châtelet e lei ha consegnato il prestigioso Premio Socrates. L'attaccante Ousmane Dembélé ha vinto il Pallone d'Oro 2025, ma si è distinto anche il nostro Gianluigi Donnarumma, che ha ritirato lo Yashin Trophy, premio assegnato al Miglior portiere. Come sempre, la principessa ha puntato su un look semplice e al tempo stesso d'impatto.

Charlene di Monaco in Elie Saab

Ha inaugurato l'autunno con un intramontabile outfit total white: ha scelto il bianco quindi, la tonalità che comunica immediatamente pulizia, serenità, candore, purezza. La principessa si è affiata a un brand di cui è grande fan e di cui indossa spesso le creazioni, nei momenti importanti o per occasioni di gala speciali. Ha sfoggiato, infatti, un magnifico abito firmato Elie Saab. È il modello Cady dal design asimmetrico con schiena scoperta e arricciature laterali, scollatura a barca, corpetto con maniche lunghe e spalline leggermente a sbuffo, gonna lunga a colonna con volant posteriore.

Charlene di Monaco

L'abito in seta è ancora in vendita sul sito ufficiale del brand: costa circa 3000 euro. Ha abbinato un paio di décolleté tono su tono e scintillanti orecchini in diamanti e argento, lasciando il collo nudo, così da enfatizzare ancora di più la scollatura posteriore. Non ha rinunciato, però, all'anello di fidanzamento, da cui non si separa mai. È una creazione inconfondibile, con diamante centrale a pera. Ha calcato il red carpet come una vera diva, emanando pura luce e insegnando quanto il più delle volte il silenzioso less is more sia più che sufficiente per distinguersi e farsi notare, senza fare rumore.