Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro 2025, battuto Yamal: lacrime di gioia per l’attaccante del PSG

Ousmane Dembélé si è guadagnato il Pallone d’Oro 2025 vincendo la sfida personale su Lamine Yamal. Ottimo nono finale Donnarumma che si è aggiudicato anche il Premio di miglior Portiere.
A cura di Alessio Pediglieri
Immagine

Alla fine il Pallone d'Oro è andato al giocatore che era davvero sulla bocca di tutti, Ousmane Dembélé l'attaccante francese del PSG e della Nazionale transalpina autore di un 2025 da favola. Fotofinish con Lamine Yamal, l'asso emergente del Barcellona arrivato secondo e che è stato incoronato miglior giovane. Per Dembélé anche una serie infinita di standing ovation da parte dei presenti. Ottimo nono posto di Donnarumma, che si è aggiudicato anche il Premio per migliore portiere 2025. Poi il momento dell'emozione più grande, quando è stata inquadrata la mamma anche lei in lacrime in platea: "Grazie, questa sera sono felice"

Dembélé commosso sul palco, in lacrime insieme alla mamma: "Sono felice stasera"

Un premio meritato, un tributo sentito: davanti a Dembélé col Pallone d'Oro 2025 in mano, si è scatenato l'entusiasmo generale che ha messo d'accordo tutti sulla scelta. Al grido di "Ousmane Pallone d'Oro" l'attaccante francese ha iniziato a ringraziare, con voce commossa: "Ringrazio anche tutti i club in cui ho giocato, il Borussia Dortmund, il Rennes, il Barcellona, ​​dove sognavo di giocare e dove ho giocato con grandi giocatori come Iniesta e Lionel Messi. Il Pallone d'Oro non è stato un obiettivo nella mia carriera, ma è eccezionale. Ho lavorato per la squadra per vincere la Champions League. Essere ringraziati con un trofeo come il Pallone d'Oro è eccezionale, quindi ecco, sono felice stasera." Poi, il momento tra i più toccanti, quando la mamma è stata inquadrata dal palco orgogliosa per il Premio del figlio che non ha trattenuto lacrime ed emozioni.

I tributi e i messaggi di congratulazione per la vittoria di Dembélé

Tanti gli omaggi che sono piovuti subito dopo la nomina di Dembélé miglior giocatore assoluto del 2025. La Ligue 1 si è congratulata con chi che è stato nominato miglior giocatore e capocannoniere della stagione 2024-2025 sui social, così come ha fatto la Federazione transalpina: la nazionale francese ha pubblicato un messaggio per celebrare il trionfo dell'attaccante del PSG mentre dal palco prometteva a Deschamps di prepararsi a vincere una nuova Coppa del Mondo.

La classifica finale del Pallone d'Oro 2025

  1. Ousmane Dembélé PSG / Francia
  2. Lamine Yamal Barcellona / Spagna
  3. Vitinha PSG / Portogallo
  4. Mohamed Salah Liverpool / Egitto
  5. Raphinha Barcellona / Brasile
  6. Achraf Hakimi PSG / Marocco
  7. Kylian Mbappé Real Madrid / Francia
  8. Cole Palmer Chelsea / Inghilterra
  9. Gianluigi Donnarumma PSG-Manchester City / Italia
  10. Nuno Mendes PSG / Portogallo
