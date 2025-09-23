Gianluigi Donnarumma con la famiglia al Pallone d’oro 2025: quanto costano gli abiti scelti per la serata 

Gianluigi Donnarumma alla cerimonia per il Pallone d’oro 2025 arriva con la compagna e il figlio, sfoggiando sul red carpet un look griffato coordinato con quello di Alessia Elefante e del piccolo Leo. Ecco tutti i dettagli dei look e quanto valgono i capi degli outfit da gran sera.

Nella serata del 22 settembre 2025 al Theatre du Chatelet di Parigi c'è stata la cerimonia dei Palloni d'oro, assegnati ai migliori calciatori del mondo. Ousmane Dembélé, giocatore del Paris Saint German, ha vinto il Pallone d'oro 2025 indossando un completo Zegna, tra i premiati c'era anche Gianluigi Donnarumma, che ritirato lo Yashin Trophy, premio assegnato al miglior portiere. Per l'occasione il calciatore del Manchester City e della Nazionale italiana ha scelto un abito da sera scuro cutom made e ha sfilato sul red carpet della serata con la compagna Alessia Elefante e il figlio Leo, entrambi con look coordinati e griffati Dolce&Gabbana.

Cosa ha indossato Donnarumma per il Pallone d'oro 2025

Gianluigi Donnarumma per ritirare il premio come miglior portiere dell'anno ha indossato un completo appositamente realizzato per l'occasione da Dolce&Gabbana. Si tratta di uno smoking in lana nera, con giacca tuxedo dai rever doppiati in satin nero su nero che richiama i bottoni della giacca. Un completo simile, ma tre pezzi e con rever differenti, sul sito della Maison costa 3,650 euro. Sotto il completo spunta una camicia bianca da smoking con bottoncini neri (795 euro) e papillon in satin (150 euro). A completare il look un paio di scarpe derby in vernice nera (695 euro) e una luminosa spilla con diamanti e smeraldo appuntata sul bavero della giacca.

Alessia Elefante e Gianluigi Donnarumma in Dolce&Gabbana

Quanto costano gli abiti scelti per la serata

Il calciatore ha partecipato alla serata con la famiglia, sfilando sul red carpet con Alessia Elefante, la sua compagna, e il piccolo Leo, loro figlio. Entrambi hanno scelto abiti, ancora firmati Dolce&Gabbana, per creare un perfetto match con il look del calciatore. Alessia Elefante non ha scelto un classico abito lungo da sera ma ha optato per un completo due pezzi composto con un crop top a bralette in pizzo nero (che costa 745 euro) con coppe sul seno e bretelle sottili, il quale richiama i capi di lingerie, abbinato a una scintillante gonna lunga a strascico e a vita alta, interamente ricoperta di cristalli e paillettes nere di diverse dimensioni, cucite sul fondo in pizzo in modo da creare la forma di piccoli fiori scuri. Una gonna simile ma più corta sul sito del marchio costa 2450 euro. Per completare il look ha poi scelto una parure di diamanti e oro bianco, con orecchini e girocollo, e una mini bag in pelle nera verniciata, modello Sicily di Dolce&Gabbana (1350 euro), e un paio di sandali neri. Per i capelli e make up ha poi scelto un'acconciatura essenziale, con mezza coda alta e capelli lunghi sciolti sulle spalle, e un trucco leggero con focus sulle labbra color nude.

Leggi anche Quanto costano i look di Elodie per il concerto a San Siro e chi ha firmato i suoi abiti

Gianluigi Donnarumma in Dolce&Gabbana

Il piccolo Leo è apparso sul red carpet dell'evento tra le braccia del padre, indossando un look matchy abbinato a quello del calciatore. Anche il figlio della coppia indossava infatti un mini smoking nero con profili e bottoni in raso (1250 euro), con mini papillon (115 euro), camicia bianca (da 345 euro), calzini candidi e un paio di scarpine derby in vernice nera (da 395 euro) proprio come quelle del papà.