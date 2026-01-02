Diletta Leotta, il primo anno da mamma bis comincia con il look leopardato da quasi 5mila euro

Diletta Leotta ha cominciato il nuovo anno con un tocco di audacia. Per lei niente look premaman coprenti e oversize, ha preferito puntare sulla sensualità di una tutina leopardata.

Il 2026 è appena cominciato ma Diletta Leotta già sa che sarà indimenticabile, il motivo? È l'anno che la vedrà diventare mamma per la seconda volta. Qualche settimana fa ha annunciato a sorpresa di aspettare il secondo figlio dal marito Loris Karius e lo ha fatto con un'adorabile foto di famiglia in versione casalinga, nella quale la piccola Aria, futura sorella maggiore, le tocca con dolcezza il pancino. Ora non nasconde più le forme della dolce attesa, anzi, le esalta con tubini aderenti e crop top, trasformandosi così in una vera e propria dea della maternità. Per Capodanno, inoltre, non ha rinunciato all'audacia e ha incantato i fan con sensualità e stile con una tutina leopardata super glamour (e soprattutto griffata).

Chi ha firmato la tuta animalier di Diletta Leotta

Come è cominciato il nuovo anno di Diletta Leotta? Con dei festeggiamenti in gran stile in compagnia di Loris Karius e Aria. Il dettaglio che non è passato inosservato ai fan, però, è il suo originale look premaman.

Diletta Leotta in Roberto Cavalli

Per lei niente abiti oversize che mascherano il pancione, ha deciso di esaltarlo con audacia e sensualità affidandosi alla Maison Roberto Cavalli. Ispirata forse dall'amica Elodie durante il tour, ha indossato l'iconica tuta stampa Jaguar Skin, il modello fasciante e interamente leopardato, con i pantaloni a maxi zampa d'elefante e lo scollo all'americana dotato di un cut-out al centro del seno. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand viene venduta a 1.250 euro.

Leggi anche Diletta Leotta come una dea: le feste di Natale iniziano in spiaggia col tubino che fascia il pancione

Tuta Roberto Cavalli

Diletta Leotta con la borsa d'oro e cristalli

Per completare il tutto Diletta Leotta ha aggiunto un ulteriore accessorio glamour: la borsa tot Roar piccola di Roberto Cavalli, il modello a mano in pelle total gold e il manico gioiello tempestato di cristalli a forma di tigri della savana.

Diletta Leotta con la tot Roar di Roberto Cavalli

Anche in questo caso, non si tratta di una chicca low-cost: sugli e-commerce di moda di lusso, infatti, la it-bag viene venduta a 2.500 euro. Nel look della conduttrice non poteva mancare il dettaglio a tema Capodanno, ovvero un cerchietto con la scritta "Happy New Year", che è andato a decorare l'acconciatura con i capelli sciolti e ondulati. Cosa dire, invece, di Loris Karius? Il futuro papà bis ha preferito l'eleganza senza tempo di un completo scuro con la giacca doppiopetto. I due futuri genitori non sono forse vere e proprie icone di stile?