Diletta Leotta come una dea: le feste di Natale iniziano in spiaggia col tubino che fascia il pancione

In vista del Natale Diletta Leotta ha lasciato Milano e ha organizzato una vacanza esotica. Quale migliore occasione del caldo e del mare cristallino per trasformarsi in una dea della maternità?
A cura di Valeria Paglionico
Diletta Leotta è incinta, aspetta il suo secondo figlio da Loris Karius e non potrebbe essere più felice. Ha annunciato la gravidanza a sorpresa qualche giorno fa, mostrandosi per la prima volta col pancino in vista, cullato teneramente dal marito e dalle manine della piccola Aria (che diventerà una sorella maggiore). Per lei, dunque, Natale 2025 sarà molto speciale ed è per questo che ha deciso di organizzare una vacanza oltreoceano. Sebbene non abbia specificato dove si trova, ha approfittato dei panorami esotici per trasformarsi in una vera e propria dea della maternità sul bagnasciuga.

Vacanze di Natale "al caldo" per Diletta Leotta

Il campionato di Serie A è in pausa e Diletta Leotta ne ha approfittato per concedersi un esotico viaggio natalizio. Complice il fatto che, essendo ancora ai primi mesi di gravidanza, può mettersi in volo, ha pensato bene di trascorrere le feste al caldo, abbandonando temporaneamente Milano (e la sua casa trasformata in un villaggio di Natale). Salutati gli amici e i colleghi durante i party pre-feste, è partita alla volta di un paese lontano ed è lì che trascorrerà la vigilia e il 25 dicembre (probabilmente col marito Loris). Certo, non ha specificato il luogo preciso, ma, a giudicare dallo sfondo alle sue spalle e dal fatto che può stare con i piedi nel mare senza congelarsi, pare proprio che sia dall'altra parte del mondo.

Il look da dea di Diletta Leotta

Diletta Leotta, il nuovo look premaman è da dea

Cosa ha indossato Diletta Leotta per dare il via alle vacanze di Natale "esotiche"? Ha lasciato trionfare la sensualità, dicendo no ai solito look premanan fatti di abiti oversize che mascherano le forme della gravidanza. Lei il pancino lo ha esaltato con un tubino seconda pelle, un modello total black in un tessuto a effetto vedo non vedo, con le maniche lunghe, il girocollo e la gonna micro. Gambe in vista, piedi nudi nella sabbia, capelli lunghi e ondulati mossi dal vento: l'espressione sognante della futura mamma sembra parlare da sola, mostrando tutta la serenità e la dolcezza che sta vivendo in questo momento magico. Diletta non sembra forse una dea della maternità che esce dalle acque del mare?

