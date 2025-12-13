L’allenamento di Diletta Leotta in gravidanza: mostra il pancino in tuta e crop top

Diletta Leotta è incinta ma non per questo rinuncia all’attività fisica. Di recente è andata in palestra, rivelando il pancino mentre era alle prese con alcuni esercizi a bassa intensità.

Diletta Leotta è incinta, aspetta il suo secondo figlio dal marito Loris Karius e non potrebbe essere più felice. Ha annunciato la gravidanza a sorpresa qualche giorno fa, condividendo sui social una dolcissima foto di famiglia in cui sia il calciatore che la piccola Aria, futura sorella maggiore, le toccano il pancino. Da quel momento in poi non si è nascosta più e ha lasciato intravedere chiaramente le forme della dolce attesa in tutte le foto e Stories. Come si sta preparando a questo suo primo Natale da mamma bis? Continua a condurre la sua "normale" quotidianità, tanto da non rinunciare neppure agli allenamenti.

Quali esercizi Diletta Leotta pratica in gravidanza

Chi ha detto che una donna in gravidanza non può praticare attività fisica? La verità è ben diversa: una futura mamma non deve rinunciare alla palestra e agli allenamenti, soprattutto se lo ha sempre fatto (naturalmente a patto che abbia prima chiesto consenso al medico di fiducia). Diletta Leotta non se lo è lasciato dire due volte e si è rivolta al personal trainer Paolo Zotta per tenersi in forma in questo momento magico della sua vita. Quali esercizi ha fatto? A differenza di qualche tempo fa, quando non esitava a mostrarsi alle prese con saltelli, flessioni e squat, ora punta su un workout non troppo intenso. Come si evince dai video condivisi su Instagram, si è limitata ad alzare i pesi in modo lento e controllato, allenando tricipiti e gambe.

L’allenamento in gravidanza di Diletta Leotta

Il look da palestra di Diletta Leotta

Cosa ha indossato Diletta Leotta per l'allenamento in gravidanza? Niente shorts strizzati e leggings fascianti, ha preferito la comodità di una tuta oversize in felpa azzurra.

Diletta Leotta mostra il pancino

Naturalmente l'ha portata a vita bassa, così da lasciare il pancino in evidenza, e l'ha abbinata a un crop top sportivo in tinta. Non sono mancati i calzettoni di spugna bianca portati a vita, ovvero sopra la molla dei pantaloni, e le sneakers a contrasto, per la precisione un paio di Nike Shox TL con la suola ammortizzata. Niente trucco, capelli sciolti e viso rilassato: la conduttrice in gravidanza è meravigliosa anche in versione acqua e sapone.