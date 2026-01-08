stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Diletta Leotta da bambina: la foto che mostra com’era la conduttrice prima del successo

Com’era Diletta Leotta da bambina? A soddisfare le curiosità dei fan è stata la conduttrice in persona, che sui social ha postato una foto dell’infanzia.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Valeria Paglionico
0 CONDIVISIONI
Immagine

Diletta Leotta è una delle conduttrici più amate del nostro paese: ogni settimana è in onda su Dazn con Fuoriclasse, un programma tutto suo dedicato alle partite di Serie A, e con i suoi look sensuali e glamour riesce sempre a stupire i fan. Attualmente aspetta il suo secondo figlio dal marito Loris Karius e, forse presa da un momento di nostalgia, ha approfittato della vacanza sulla neve per ricordare alcuni dolci momenti dell'infanzia. Fin da piccola ha avuto la passione per la montagna e a dimostrarlo è stata una foto di lei in versione "mini" con un adorabile outfit alpino.

La foto del 1998 di Diletta Leotta

La gravidanza, si sa, rende sempre i genitori sognatori e nostalgici: nei mesi di attesa si sceglie il nome e si immagina il possibile aspetto del bebè, chiedendosi se somiglierà di più alla mamma o al papà. Diletta Leotta lo sa bene, basti pensare al fatto che la recente vacanza sulla neve le ha ricordato quando da bambina si godeva i viaggi in famiglia tra quelle stesse vette delle Dolomiti. Al motto di "Sulle Dolomiti è sempre come tornare a casa. Since 1998", sul suo profilo ha postato un album del viaggio ma la cosa particolare è che all'interno ha inserito uno scatto risalente proprio al 1998, quando ad appena 7 anni era una sciatrice nata.

Diletta Leotta da bambina
Diletta Leotta da bambina

Il look da neve in versione "mini" di Diletta Leotta

Com'era Diletta Leotta da bambina? Capelli biondissimi, espressione imbronciata e stile da vendere: nonostante gli anni che passano, per lei nulla sembra essere cambiato. Nello scatto postato sui social la si vede sullo sfondo di un panorama innevato con un giaccone tecnico con l'interno tartan, perfetto per combattere il freddo con un tocco glamour, un cappellino di pile a effetto basco e degli occhiali da sole da diva con la montatura multicolor, coordinati al cordino per portarli al collo. All'epoca avrebbe mai immaginato che un giorno sarebbe diventata una star della tv? Probabilmente no ma la cosa certa è che sembrava già possedere il tanto ambito "fattore X".

Look da star
Moda e lifestyle
0 CONDIVISIONI
Immagine
Travel
Dalla Luna del Sangue a quella Rosa: le 13 lune piene da non perdere nel 2026
Quali sono i cinema più belli del mondo
Quali sono i cinema più belli del mondo
In quale città e come è nata la bandiera tricolore italiana
In quale città e come è nata la bandiera tricolore italiana
Il trucco per far entrare in valigia tutto il necessario per due settimane di vacanza
Il trucco per far entrare in valigia tutto il necessario per due settimane di vacanza
Oroscopo 2026: il viaggio perfetto per ogni segno zodiacale nel nuovo anno
Oroscopo 2026: il viaggio perfetto per ogni segno zodiacale nel nuovo anno
In Europa c'è un'isola sconosciuta con cavalli bianchi e fenicotteri rosa
In Europa c'è un'isola sconosciuta con cavalli bianchi e fenicotteri rosa
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views