Diletta Leotta da bambina: la foto che mostra com’era la conduttrice prima del successo

Diletta Leotta è una delle conduttrici più amate del nostro paese: ogni settimana è in onda su Dazn con Fuoriclasse, un programma tutto suo dedicato alle partite di Serie A, e con i suoi look sensuali e glamour riesce sempre a stupire i fan. Attualmente aspetta il suo secondo figlio dal marito Loris Karius e, forse presa da un momento di nostalgia, ha approfittato della vacanza sulla neve per ricordare alcuni dolci momenti dell'infanzia. Fin da piccola ha avuto la passione per la montagna e a dimostrarlo è stata una foto di lei in versione "mini" con un adorabile outfit alpino.

La foto del 1998 di Diletta Leotta

La gravidanza, si sa, rende sempre i genitori sognatori e nostalgici: nei mesi di attesa si sceglie il nome e si immagina il possibile aspetto del bebè, chiedendosi se somiglierà di più alla mamma o al papà. Diletta Leotta lo sa bene, basti pensare al fatto che la recente vacanza sulla neve le ha ricordato quando da bambina si godeva i viaggi in famiglia tra quelle stesse vette delle Dolomiti. Al motto di "Sulle Dolomiti è sempre come tornare a casa. Since 1998", sul suo profilo ha postato un album del viaggio ma la cosa particolare è che all'interno ha inserito uno scatto risalente proprio al 1998, quando ad appena 7 anni era una sciatrice nata.

Diletta Leotta da bambina

Il look da neve in versione "mini" di Diletta Leotta

Com'era Diletta Leotta da bambina? Capelli biondissimi, espressione imbronciata e stile da vendere: nonostante gli anni che passano, per lei nulla sembra essere cambiato. Nello scatto postato sui social la si vede sullo sfondo di un panorama innevato con un giaccone tecnico con l'interno tartan, perfetto per combattere il freddo con un tocco glamour, un cappellino di pile a effetto basco e degli occhiali da sole da diva con la montatura multicolor, coordinati al cordino per portarli al collo. All'epoca avrebbe mai immaginato che un giorno sarebbe diventata una star della tv? Probabilmente no ma la cosa certa è che sembrava già possedere il tanto ambito "fattore X".