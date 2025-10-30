Quanto costa il bomber coi gattini (con borsetta abbinata) indossato da Diletta Leotta

Diletta Leotta ha passato la serata in famiglia, così da festeggiare il compleanno della mamma Ofelia Castorina. Chi ha firmato e quanto costa il suo originale bomber coi gattini?

Diletta Leotta è più impegnata che mai sul fronte professionale, anche se non fa più il tour degli stadi italiani per seguire le partite di Serie A. Da qualche settimana a questa parte ha dato il via a una nuova esperienza su Dazn, il programma FuoriClasse, durante il quale commenta i match del campionato insieme a una serie di ospiti speciali. Nonostante gli appuntamenti lavorativi, non dimentica la famiglia, anzi, spesso vola in giro per il mondo con la piccola Aria e Loris Karius, concedendosi del tempo di qualità con loro. Ieri, inoltre, ha festeggiato il compleanno della mamma Ofelia Castorina, sfoggiando un look casual e glamour che con poteva passare inosservato.

Cosa ha indossato Diletta Leotta per il compleanno di mamma Ofelia

Ofelia Castorina, la mamma di Diletta Leotta, ha compiuto ieri gli anni e ha festeggiato in famiglia in un ristorante milanese. Tra gli invitati non poteva mancare la figlia, che ha portato con lei la piccola Aria, immortalando la serata con alcuni dolcissimi scatti social.

Il compleanno di Ofelia Castorina

Ad attirare le attenzioni dei fan è stato soprattutto il look scelto dalla conduttrice per l'evento. Per lei niente mini abiti, tailleur mannish o tubini, ha preferito puntare sulla comodità e sul casual ma senza rinunciare al glamour. Ha indossato un paio di jeans oversize, lavaggio chiaro, abbinandoli a un bomber imbottito e impermeabile, un modello crop e col cappuccio a fondo bianco, la cui particolarità sta nel fatto che è decorato all-over con il viso di alcuni dolcissimi gattini bianchi.

Bomber Diesel

Quanto costano gli accessori coi gattini per l'inverno

Chi ha firmato la giacca invernale di Diletta Leotta? La Maison Diesel, che sul suo sito ufficiale la vende a 450 euro. La conduttrice ha completato il look con un accessorio coordinato, ovvero la borsetta Paly Crossbody sempre di Diesel e sempre decorata con i gattini, la cui silhouette ispirata ai controller da videogame ha aggiunto un ulteriore tocco originale al suo stile. Quanto costa? 295 euro e risulta perfetta per rendere giocoso e tenero l'uggioso autunno. Capelli sciolti e lisci, make-up appena accennato e sorriso stampato sulle labbra: Diletta Leotta riesce a essere icona fashion anche quando veste casual.