Diletta Leotta con l’accappatoio da oltre 400 euro: veste griffata anche in camerino

Diletta Leotta si è servita dei social per documentare i preparativi per la nuova puntata di Fuoriclasse andata in onda nel weekend. In quanti hanno notato che veste griffata anche in camerino?

Diletta Leotta è più impegnata che mai sul fronte professionale. Tornata a lavorare per Dazn, continua a seguire sempre le partite di Serie A ma questa volta non dagli stadi: da qualche settimana ha debuttato al timone di Fuoriclasse, un nuovo programma a tema calcistico in cui ricopre i panni della conduttrice/commentatrice. Sui social documenta sempre i preparativi per le dirette, tanto da aver mostrato anche il prima e il dopo il make-up, ma solo lo scorso weekend ha rivelato un dettaglio inedito. A quanto pare la conduttrice veste griffatissima anche in camerino mentre è alle prese col trucco e parrucco.

Chi ha firmato l'accappatoio di Diletta Leotta

Cosa indossa Diletta Leotta in camerino a pochi minuti dalle dirette tv? Lo ha rivelato lo scorso weekend prima di apparire in forma raggiante sul palco di Fuorclasse. La conduttrice si è infatti lasciata immortalare nel backstage con make-up e acconciatura già perfettamente curati ma indosso un accappatoio portato sceso sulle spalle, così da lasciarle nude e da mettere in risalto il décolleté.

Diletta Leotta in Missoni

I fashion addicted incalliti avranno però subito notato che non si tratta di un accappatoio qualsiasi: è il modello Murrina di Missoni, quello in spugna di cotone a fondo bianco decorata all-over con l'iconico motivo zig zag in versione multicolor. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale della Maison viene venduto a 430 euro.

Accappatoio Murrina di Missoni

Diletta Leotta col mini dress sul palco

Per presentare la nuova puntata del programma Diletta Leotta ha puntato ancora sulla Maison Missoni ma questa volta con un outfit decisamente più sensuale. Ha infatti indossato un mini dress fasciante, un modello "seconda pelle" cortissimo, con le maniche lunghe e un profondo scollo a V, naturalmente decorato sempre con la tipica stampa a zig zag. Per completare il tutto la conduttrice ha scelto un paio di pumps arancioni col vertiginoso tacco a spillo e ha poi tenuto i capelli sciolti e fluenti, mettendo in risalto le extension che ha applicato all'inizio dell'autunno. Diletta ha così dato l'ennesima prova di essere una vera e propria icona fashion sia dentro che fuori dal palco.