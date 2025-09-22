stile e Trend
Diletta Leotta debutta a Fuoriclasse, le scarpe a pois “nascondono” una mini borsetta

Diletta Leotta ha debuttato ieri sera con Fuoriclasse, il nuovo programma di Dazn. Per l’occasione ha puntato sull’eleganza senza tempo del tubino ma ha aggiunto un tocco di originalità con le scarpe che “nascondono” una mini borsetta.
A cura di Valeria Paglionico
Immagine

Diletta Leotta sta vivendo un momento davvero d'oro della sua carriera: dopo un'estate trascorsa tra la Sicilia e Ibiza con famiglia e amici, ora è tornata a lavorare con Dazn, il canale sportivo con cui segue gran parte delle partite della Serie A. Come se non bastasse, ieri sera ha anche debuttato con Fuoriclasse – powered by Haier Tv, un nuovo programma sempre di Dazn che la vede ancora parlare di calcio tra analisi tattiche e commenti a caldo. Cosa ha indossato per la prima puntata? L'intramontabile tubino nero con delle scarpe che "nascondono" una mini borsetta.

Diletta Leotta con l'intramontabile tubino nero

Per la prima puntata del nuovo show intitolato Fuoriclasse Diletta Leotta ha puntato sull'eleganza senza tempo ma senza rinunciare alla sensualità e a un tocco di originalità. Per lei niente paillettes, trasparenze o dettagli iper provocanti, ha preferito qualcosa di intramontabile come il classico tubino nero. Per essere precisi ha sfoggiato un modello tradizionale e bon-ton: dalla silhouette fasciante che mette in risalto il corpo, ha la gonna sotto al ginocchio, le spalline sottili e la scollatura generosa. Non sono mancati i gioielli preziosi, dai bracciali agli orecchini, tutti in oro giallo firmati Tiffany&Co.

Diletta Leotta in Dolce&amp;Gabbana
Diletta Leotta in Dolce&Gabbana

Le scarpe con la borsetta di Diletta Leotta

A fare la differenza nel look di debutto di Diletta Leotta sono state scarpe. La conduttrice ha smorzato il total black con degli appariscenti pois bianchi su fondo nero ma la cosa particolare è le pumps col tacco a spillo in stile pin-up sono dotate di una fibbia molto particolare: non si tratta della classica applicazione gioiello ma di una mini borsetta vera e propria (in pelle rosso fuoco).

Il look back to work di Diletta Leotta è casual (e nasconde un messaggio ironico)
Scarpe Dolce&amp;Gabbana
Scarpe Dolce&Gabbana

Chi ha firmato le calzature? Dolce&Gabbana ma, trattandosi di un accessorio di una vecchia collezione, attualmente è disponibile sul sito ufficiale della Maison. Le scarpe possono essere acquistate solo su e-commerce di moda vintage, dove vengono rivendute usate a poco più di 14 euro. In quanti avevano notato il dettaglio super fashion?

