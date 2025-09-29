Diletta Leotta dentro e fuori dal palco: dalla tuta al tubino, la trasformazione per la diretta tv
Diletta Leotta è da anni la grande protagonista di ogni weekend calcistico. Oltre a essere l'inviata di Dazn a diverse partite di Serie A, dalla scorsa settimana ha anche debuttato al timone di Fuoriclasse, un nuovo programma tutto suo in cui commenta i match più attesi del campionato. Ieri ha seguito l'attesissimo Milan-Napoli, apparendo super glamour e chic sul palco. Prima della diretta, però, ha voluto mostrare i preparativi nel backstage: ecco la trasformazione della conduttrice dentro e fuori dal palco.
Diletta Leotta, i preparativi nel backstage
Siamo sempre abituati a vedere Diletta Leotta splendida e glamour sui palcoscenici italiani più ambiti ma com'è lontana dai riflettori? Lo ha rivelato lei stessa sui social, dove poco prima della nuova puntata di Fuoriclassi ha postato un video in cui ha documentato la trasformazione prima e dopo la diretta.
Si è lasciata immortalare in camerino alle prese con i preparativi con indosso un paio di pantaloni della tuta e un top sportivo, entrambi in cotone grigio (che lasciano gli addominali in vista). Per quanto riguarda i capelli, questi ultimi sono sciolti e ondulati ma con degli spadini sulle tempie, essenziali per rendere impeccabile la piega.
Il look da palcoscenico di Diletta Leotta
Una volta arrivata sul palco, Diletta Leotta è apparsa radicalmente trasformata. Niente più abiti coozy, ha preferito fasciare la silhouette con un tubino aderente, un modello lilla con gonna sotto al ginocchio, scollatura generosa e spalline larghe. Naturalmente non sono mancati i vertiginosi tacchi a spillo, per la precisione un paio di sandali dark con il cinturino intorno alla caviglia. La conduttrice ha poi completato l'outfit con una serie di gioielli d'oro giallo di Tiffany&Co. e con un make-up dai toni super naturali, con un lucidalabbra trasparente che ha aggiunto un tocco luminoso. In quanti non vedono l'ora di tornare ad ammirarla sul palco durante il prossimo match di serie A?