Diletta Leotta infiamma l’estate con l’abito trasparente da oltre 7mila euro

Diletta Leotta ha infiammato i social con il suo ultimo look vacanziero. Si è trasformata in una diva dark con un abito in pizzo nero trasparente: ecco chi lo ha firmato e quanto costa.

Diletta Leotta è una delle grandi protagoniste dell'estate 2025. Attivissima sui social, sta documentando non solo le vacanze trascorse con Aria e Loris Karius tra la Sicilia e l'isola di Ibiza, ma anche tutti i look scelti per i diversi eventi mondani a cui sta partecipando. Per lei non solo micro bikini e completi balneari ma anche sinuosi abiti da sera, primi tra tutti quelli scelti per le sue due feste di compleanno, dalla "rete" tempestata di cristalli al mini dress di paillettes d'oro. È stato però nelle ultime ore che è riuscita a dare il meglio di lei in fatto di femminilità: ha seguito il trend del vedo non vedo e si è trasformata in una vera e propria regina di sensualità. Chi ha firmato il suo long dress trasparente e stringato?

Chi ha firmato l'abito di pizzo nero di Diletta Leotta

Continua la permanenza di Diletta Leotta al resort Mangia's Brucoli, in Sicilia, (dove fino a qualche giorno fa c'era anche l'amica Elodie) ma solo nelle ultime ore è riuscita davvero a distinguersi per sensualità. Da sempre amante dell'effetto vedo non vedo, questa volta la conduttrice ha infiammato i social lasciando pochissimo spazio all'immaginazione.

Diletta Leotta con l’abito trasparente

Affidatasi allo stylist di fiducia Nicolò Grossi (che ormai la segue in ogni suo impegno pubblico da anni), ha combattuto il caldo siciliano sfoggiando un audace look della Maison Roberto Cavalli. Per lei niente fiori multicolor, tinte vitaminiche o stampe tropicali, ha preferito l'eleganza senza tempo del nero ma con qualche tocco di paillettes, osando con le trasparenze rivelatrici.

Diletta Leotta in Roberto Cavalli

Diletta Leotta segue il trend dell'intimo in vista

L'abito sfoggiato da Diletta Leotta in Sicilia è una lunga sirena di pizzo floreale decorata con l'iconica stampa Ray of Gold di Roberto Cavalli, questa volta declinata in una versione scintillante con paillettes tono su tono. Il maxi dress ha la gonna fasciante con fondo dal design vaporoso, la profonda scollatura a V arricchita da laccetti stringati e un semplice laccetto posteriore che lascia la schiena nuda.

Long dress di Roberto Cavalli

La sua particolarità? È completamente trasparente, tanto da aver rivelato chiaramente l'assenza di reggiseno e il tanga sgambatissimo total black. Come si può immaginare, non si tratta di un capo "a buon mercato": sul sito ufficiale della Maison viene venduto a 7.500 euro (anche se attualmente viene proposto a un prezzo scontato) ma, rispetto a quello indossato dalla conduttrice, il modello originale è dotato anche di un coprispalle coordinato. In quante si ispireranno a Diletta per chiudere l'estate con un tocco iper sensuale?