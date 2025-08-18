Il compleanno di Diletta Leotta e Aria: cosa hanno indossato mamma e figlia per la festa “di coppia”

Diletta Leotta e la figlia Aria compiono gli anni nello stesso giorno, il 16 agosto, e hanno festeggiato con un party “di coppia”. Cosa hanno indossato per il grande evento?

Lo scorso 16 agosto è stata una giornata speciale per Diletta Leotta: non solo ha compiuto 34 anni ma ha anche festeggiato il compleanno della figlia Aria, che per uno strano caso del destino è nata nella stessa data. Dopo essersi mostrata alle prese con torta e candeline nel giorno stesso dell'anniversario, nelle ultime ore ha postato sui social le foto del mega party organizzato durante la vacanza in Sicilia. Al motto di "Our day", la conduttrice si è lasciata immortalare con la famiglia e le persone care mentre celebrava il lieto evento. Cosa hanno indossato lei, la figlia e il marito Loris Karius per l'occasione?

La festa di compleanno di Diletta Leotta e Aria

Per Diletta Leotta quello che si è appena concluso è stato un weekend di grandi festeggiamenti e a dimostrarlo sono state le foto del party di compleanno "di coppia" che ha organizzato per lei e Aria.

La festa di compleanno di Diletta Leotta

L'evento è stato all'insegna del total pink con sculture di palloncini, festoni personalizzati e due torte a tre piani: la prima, quella per la bimba, era decorata con il suo nome e dei piccoli scoiattoli rosa (abbinati a cupcake e dolci omaggi regalati agli ospiti), mentre la seconda, quella della conduttrice, era ricoperta di panna e frutta. Le due festeggiate sono apparse affiatate e sorridenti al fianco di papà Loris Karius e hanno posato con tutti gli invitati, da nonna Ofelia alla "zia acquisita" Elodie.

Diletta Leotta con Elodie

Diletta Leotta coperta di cristalli per il compleanno

Quale migliore occasione del compleanno per dare il meglio di sé in fatto di stile? È proprio quanto fatto da Diletta Leotta, che per spegnere le sue 34 candeline ha ricoperto letteralmente il corpo di cristalli. Ha infatti indossato un lungo tubino scintillante in total silver, un modello a rete traforata che le ha fasciato la silhouette, lasciando intravedere un bikini in tinta.

Il look di cristalli di Diletta Leotta

Orecchini a cerchio, anelli di diamanti e colpi di luce tra i capelli hanno completato l'outfit da party. Per la piccola invece, è stato scelto un completino rosa pastello con pantaloni della tuta e polo coordinata, mentre papà Loris ha preferito una camicia di lino color sabbia. I tre insieme non sono forse adorabili oltre che meravigliosi?