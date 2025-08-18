stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Il compleanno di Diletta Leotta e Aria: cosa hanno indossato mamma e figlia per la festa “di coppia”

Diletta Leotta e la figlia Aria compiono gli anni nello stesso giorno, il 16 agosto, e hanno festeggiato con un party “di coppia”. Cosa hanno indossato per il grande evento?
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Valeria Paglionico
2 CONDIVISIONI
Immagine

Lo scorso 16 agosto è stata una giornata speciale per Diletta Leotta: non solo ha compiuto 34 anni ma ha anche festeggiato il compleanno della figlia Aria, che per uno strano caso del destino è nata nella stessa data. Dopo essersi mostrata alle prese con torta e candeline nel giorno stesso dell'anniversario, nelle ultime ore ha postato sui social le foto del mega party organizzato durante la vacanza in Sicilia. Al motto di "Our day", la conduttrice si è lasciata immortalare con la famiglia e le persone care mentre celebrava il lieto evento. Cosa hanno indossato lei, la figlia e il marito Loris Karius per l'occasione?

La festa di compleanno di Diletta Leotta e Aria

Per Diletta Leotta quello che si è appena concluso è stato un weekend di grandi festeggiamenti e a dimostrarlo sono state le foto del party di compleanno "di coppia" che ha organizzato per lei e Aria.

La festa di compleanno di Diletta Leotta
La festa di compleanno di Diletta Leotta

L'evento è stato all'insegna del total pink con sculture di palloncini, festoni personalizzati e due torte a tre piani: la prima, quella per la bimba, era decorata con il suo nome e dei piccoli scoiattoli rosa (abbinati a cupcake e dolci omaggi regalati agli ospiti), mentre la seconda, quella della conduttrice, era ricoperta di panna e frutta. Le due festeggiate sono apparse affiatate e sorridenti al fianco di papà Loris Karius e hanno posato con tutti gli invitati, da nonna Ofelia alla "zia acquisita" Elodie.

Leggi anche
Diletta Leotta, vacanze in bicicletta con micro tutina aderente, collier firmato e piedi scalzi
Diletta Leotta con Elodie
Diletta Leotta con Elodie

Diletta Leotta coperta di cristalli per il compleanno

Quale migliore occasione del compleanno per dare il meglio di sé in fatto di stile? È proprio quanto fatto da Diletta Leotta, che per spegnere le sue 34 candeline ha ricoperto letteralmente il corpo di cristalli. Ha infatti indossato un lungo tubino scintillante in total silver, un modello a rete traforata che le ha fasciato la silhouette, lasciando intravedere un bikini in tinta.

Il look di cristalli di Diletta Leotta
Il look di cristalli di Diletta Leotta

Orecchini a cerchio, anelli di diamanti e colpi di luce tra i capelli hanno completato l'outfit da party. Per la piccola invece, è stato scelto un completino rosa pastello con pantaloni della tuta e polo coordinata, mentre papà Loris ha preferito una camicia di lino color sabbia. I tre insieme non sono forse adorabili oltre che meravigliosi?

Look da star
Moda e lifestyle
2 CONDIVISIONI
Immagine
Trend
Le collanine più originali per l'estate 2025: da quelle con charm a quelle colorate, le tendenze must
Addio ai soliti cappelli, la tendenza dell'estate 2025 sono i fazzoletti da indossare in testa
Addio ai soliti cappelli, la tendenza dell'estate 2025 sono i fazzoletti da indossare in testa
Le 8 scarpe più belle dell'estate 2025: i modelli di tendenza comodi (e non) dalle ballerine mesh ai monodito
Le 8 scarpe più belle dell'estate 2025: i modelli di tendenza comodi (e non) dalle ballerine mesh ai monodito
Addio shorts, il nuovo trend è jorts: come si indossano e perché sono il capo più amato dell'estate 2025
Addio shorts, il nuovo trend è jorts: come si indossano e perché sono il capo più amato dell'estate 2025
Charms mania, le scarpe per l'estate da personalizzare con perline e decorazioni
Charms mania, le scarpe per l'estate da personalizzare con perline e decorazioni
Le 7 borse di tendenza per l'estate 2025
Le 7 borse di tendenza per l'estate 2025
Sandali ad anello, come nasce la tendenza dell'estate 2025 e come abbinare i modelli ring toe
Colori di tendenza per l'estate 2025: giallo burro, lilla e menta sono i must di stagione
Perché sono di moda le magliette con i faccioni degli idoli (stampati male)
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views