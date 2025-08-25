Aria come mamma Diletta Leotta: è icona fashion con borsa di perline e zoccoletti rosa

Aria, la figlia di Diletta Leotta e Loris Karius, sta crescendo e diventa giorno dopo giorno sempre più bella. In quanti hanno notato il look fashion che ha sfoggiato sui social?

Diletta Leotta è una delle grandi protagoniste dell'estate e non solo perché presto tornerà sui campi di calcio della serie A con Dazn. Fin da quando è cominciata la bella stagione, è stata super attiva sui social, documentando ogni dettaglio delle vacanze trascorse tra Ibiza e Sicilia. Si è immortalata insieme all'amica del cuore Elodie, ha festeggiato il compleanno con due diverse feste (e sfoggiando due abiti da sogno), ha infiammato Instagram con dei look iper sensuali da dark lady: insomma, la conduttrice ha dimostrato di essere un'indiscussa icona di bellezza e di stile. Chi è arrivata a farle "concorrenza"? La piccola Aria, la figlia nata dal matrimonio con Loris Karius, che sta diventando sempre più adorabile e fashion man mano che cresce.

Le vacanze in famiglia di Aria, la figlia di Diletta Leotta e Loris Karius

Qualche giorno fa la piccola Aria aveva festeggiato insieme alla mamma il suo compleanno (le due sono nate infatti nello stesso giorno), ora ritroviamo la bimba mentre si gode le vacanze in famiglia. Nel recente album social postato da Diletta Leotta, quest'ultima posa spesso al fianco dei genitori, apparendo sempre sorridente e spensierata. Ha i capelli biondissimi, gli occhi azzurri, un carattere peperino ed è evidente che abbia ereditato la bellezza mozzafiato della mamma e del papà. Il dettaglio che non è passato inosservato ai fan, però, è un altro: sembra voler "imitare" Diletta con dei mini look super fashion.

Diletta Leotta e Aria in vacanza

Il look estivo di Aria Karius

Aria è la protagonista di una delle foto postate da Diletta Leotta nell'album social di fine estate: è stata immortalata lateralmente con il viso "nascosto" e la cosa particolare è che sfoggia un look super trendy. La bimba, infatti, indossa un completino di cotone rosa con canotta con spalline sottili e bermuda in tinta, ma a fare la differenza sono gli accessori.

Clog Havaianas

Per completare l'outfit, infatti, ha aggiunto un paio di zoccoletti di gomma fucsia firmati Havaianas e una borsetta di perline colorate, un modello rettangolare decorato all-over con una fantasia floreale realizzata con le pietrine. Capelli legati in una coda di cavallo alta e passo deciso: la piccola Aria sta crescendo e diventa sempre più bella e fashion.