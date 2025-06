Aria e Loris Karius come gemelli: la figlia di Diletta Leotta sfoggia la stessa pettinatura del papà

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Diletta Leotta e Loris Karius hanno dato ufficialmente alla loro estate "in famiglia", concedendosi così il meritato relax dopo un lungo anno lavorativo. Gli impegni professionali quest'anno li hanno tenuti separati ma, ora che per entrambi le ferie sono cominciate, sono stati felici di ritrovarsi, godendosi così al massimo la compagnia della piccola Aria, la figlia nata dal loro amore. Se fino a qualche giorno fa erano in una località balneare tra mare e tintarella, ora sono volati a Düsseldorf. Ad attirare le attenzioni dei fan è stata la piccola di casa, apparsa adorabile in una versione mini-me del papà: ecco le foto.

Aria, la prima figlia di Diletta Leotta e Loris Karius, sta crescendo e giorno dopo giorno diventa sempre più bella e adorabile. Ha i capelli biondissimi, dei profondi occhi azzurri e l'aria vispa: ha dunque ereditato il fascino e lo splendore da entrambi i genitori e non sorprende che faccia letteralmente impazzire i fan della coppia. Certo, viene mostrata di rado a viso scoperto in foto e video, ma tanto basta per far "sciogliere il cuore" a tutti. Nelle ultime ore ad attirare le attenzioni dei media è stata una scena dolcissima comparsa su Instagram, dove la mamma ha rivelato un tenero momento "mini-me" che ha visti protagonisti il papà e la figlia.

Chi cura le pettinature della piccola Aria? Stando a quanto rivelato da Diletta Leotta, è il padre Loris Karius a occuparsene. Al motto di "Same hairstyle", la conduttrice ha mostrato il calciatore alle prese con la piega della figlia, apparsa a perfetto agio mentre si lasciava legare i capelli da lui. Che hairstyle ha scelto? Uno chignon alto e tirato proprio come il suo, tanto che potrebbero essere scambiati tranquillamente per due gemellini. Insomma, a quanto pare Loris non è solo un calciatore talentuoso, è anche un papà amorevole e super premuroso.