Loris Karius è un papà trendy: veste in coordinato con Aria con la camicia a righe da 600 euro

Diletta Leotta e Loris Karius hanno dato il via alle vacanze in famiglia con la piccola Aria. Il calciatore ne ha approfittato per seguire il trend dei look mini-me, vestendosi in coordinato con la figlia.

È tempo di partenze e le star non se lo sono lasciate ripetere due volte, anzi, ormai da settimane stanno approfittando della pausa lavorativa per darsi alle vacanze più o meno esotiche. È il caso di Diletta Leotta che, dopo un weekend in compagnia dell'amica Elodie e un ultimo impegno professionale a New York (con tanto di abito kimono), ora si è riunita con Loris Karius per un viaggio in famiglia. Insieme ad Aria i due sono atterrati a Düsseldorf, in Germania, anche se ad attirare le attenzioni è stato soprattutto il calciatore, il motivo? Ha dimostrato di essere un papà trendy e amorevole vestendosi in coordinato con la figlia.

Il dolce ritratto di famiglia di Loris Karius e Aria

Loris Karius non condivide ogni dettaglio della sua vita privata sui social ma compare spesso sul profilo della moglie Diletta Leotta, che ama immortalarlo durante gli eventi e i viaggi di famiglia. È proprio quanto successo nelle ultime ore, quando la conduttrice ha fotografato una tenerissima scena tratta dalla recente partenza, per la precisione dall'arrivo in aeroporto. La piccola Aria si è seduta sul maxi trolley metallico del calciatore e quest'ultimo l'ha trasportato senza fare alcune fatica, guardando col sorriso e con lo sguardo dolce la bimba. Non è forse un ritratto papà figlia adorabile?

Aria e Loris Karius

Chi ha firmato la camicia di Loris Karius

Il dettaglio che non è passato inosservato ai fan è che papà e figlia hanno seguito il trend dei look mini me. Aria è apparsa adorabile con jeans, t-shirt a righe e codine multiple, mentre Loris ha preferito vestirsi griffato (ma sempre a righe). Ha abbinato un paio di pantaloni in denim oversize a delle sneakers bianche e a degli occhiali da sole tondi, completando il tutto con una camicia di Acne Studio. Dalla vestibilità rilassata e lunga fin sotto i fianchi, quest'ultima è contraddistinta dall'iconico logo del brand ricamato sulla schiena. Qual è il suo prezzo? Sugli e-commerce di moda di lusso viene venduta a 590 euro. Loris non è solo un papà amorevole, è anche un papà che ama la moda e le griffe.

