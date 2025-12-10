Il primo look premaman di Diletta Leotta: annuncia la gravidanza in coordinato con Aria e Loris Karius

Diletta Leotta è incinta per la seconda volta, lo ha annunciato con una dolcissima foto di famiglia in cui ha mostrato il pancino. Quale migliore occasione di questa per vestirsi in coordinato con Aria e Loris Karius?

Diletta Leotta sta vivendo un momento magico della sua vita e non solo perché la carriera va a gonfie vele: a circa un anno e mezzo dal matrimonio con Loris Karius, ha annunciato di essere incinta per la seconda volta. I due avevano messo al mondo la piccola Aria diversi mesi prima di sposarsi ma ora hanno deciso di allargare la famiglia, annunciando la gravidanza con un dolcissimo post social. Per l'occasione i tre non potevano che vestirsi coordinati, apparendo meravigliosi sullo sfondo di un magico allestimento natalizio.

L'annuncio della gravidanza di Diletta Leotta

"Non potevamo desiderare regalo più bello per questo Natale. Aria sta per diventare una sorella maggiore, e i nostri cuori sono pronti ad amare il doppio", sono state queste le parole con cui Diletta Leotta ha annunciato di essere incinta per la seconda volta. Il post è arrivato "a sorpresa" sui social, a pochi giorni dalla realizzazione del magico allestimento natalizio scelto per le feste di fine anno. Per l'occasione la conduttrice di Dazn ha messo in mostra il pancino, cullato con dolcezza sia dalla mano del marito Loris Karius che dalla manina della piccola Aria, apparsa sorridente ed entusiasta di questa meravigliosa notizia.

I look neutri di Diletta Leotta, Loris Karius e Aria

Quale migliore occasione di un annuncio di gravidanza per vestirsi in coordinato con l'intera famiglia? È proprio quanto fatto da Diletta Leotta, Loris Karius e la piccola Aria, apparsi adorabili sul divano della casa milanese della conduttrice. Che abbiano voluto essere in palette con l'arredamento o che abbiano voluto "nascondere" qualsiasi riferimento al sesso del nascituro, ma la cosa certa è che hanno scelto i toni neutri del bianco e del panna. Diletta ha abbinato un top di lana a maniche lunghe a un paio di shorts in tessuto intrecciato, Loris ha preferito jeans e t-shirt bianca, mentre per Aria è stato scelto un completino cozy con shirt candida e pantaloni della tuta azzurri (abbinati al fiocchetto tra i capelli). L'azzurro sarà un riferimento al bebè in arrivo?