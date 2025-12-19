Diletta Leotta, il look premaman di Natale è sparkling: cosa ha indossato per dare il via alle feste

Diletta Leotta è incinta, aspetta il secondo figlio dal marito Loris Karius ed è al settimo cielo. Ha annunciato la gravidanza qualche settimana fa, postando a sorpresa sui social una dolcissima foto col pancino in vista con la famiglia al completo. Da quel momento in poi non si è più nascosta e ha rivelato le forme della dolce attesa tra tubini fascianti e crop top. Ora per lei è arrivato il momento di festeggiare Natale e lo ha fatto con un look premaman che non poteva passare inosservato: ecco cosa ha indossato per dare il via alle feste di fine anno.

Diletta Leotta punta sull'effetto sparkling

Il Natale 2025 di Diletta Leotta sarà molto speciale: sarà il primo che trascorrerà da futura mamma bis e non potrebbe essere più felice. Dopo aver trasformato la casa in un perfetto villaggio natalizio, ora per lei è arrivato il momento di dare il via ai party pre-feste.

Diletta Leotta col pancino in vista

Al motto di "Christmas soul", sui social ha documentato il primo look premaman scelto per quest'anno. Niente rosso o nero, ha preferito osare con l'effetto sparkling. Si è affidata ad Atelier Emé, brand che ha firmato anche il suo abito da sposa, sfoggiando un maxi dress tempestato di paillettes nude, un modello dalla silhouette fasciante con la gonna a sirena, le spalline sottili, un drappeggio sul fondoschiena e una profonda scollatura posteriore.

Diletta Leotta in Atelier Emé

Il look natalizio da imitare

Per completare il tutto Diletta Leotta ha scelto un pellicciotto bianco, accessorio perfetto per proteggersi dal freddo con stile. Naturalmente non ha rinunciato ai tacchi alti, mentre per quanto riguarda l'acconciatura, ha optato per un raccolto morbido e principesco portato con due ciuffi che le cadono sui lati del viso. Make-up dai toni naturali, pose plastiche e pancino in evidenza: la conduttrice non ha alcuna intenzione di rinunciare al glamour e alla sensualità in dolce attesa. Quante sono le future mamme che prenderanno ispirazione da lei durante le feste di Natale in arrivo?