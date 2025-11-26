In casa di Diletta Leotta è arrivato il Natale: albero metallico e palline che “cadono” dal soffitto

In casa di Diletta Leotta il Natale è appena arrivato: ecco come ha allestito il salotto e come ha decorato l’albero per questo 2025.

Il countdown è ufficialmente cominciato: tra meno di un mese sarà Natale e in moltissimi non vedono l'ora di ritrovarsi in famiglia a scartare regali e a mangiare leccornie. Non sorprende, dunque, che la mania di addobbare casa in anticipo abbia conquistato davvero tutti, anche le star, che fin dai primi giorni di novembre hanno cominciato a rispolverare decorazioni e accessori a tema feste. Dopo Chiara Ferragni e Giulia De Lellis, l'ultima arrivata è Diletta Leotta: ecco come ha trasformato il salotto del suo appartamento milanese.

Come ha addobbato l'albero Diletta Leotta

Diletta Leotta è prontissima per dare il via alle festività e lo ha dimostrato sui social, dove ha rivelato l'allestimento scelto per quest'anno. Si è affidata a Silvia Slitti, organizzatrice di eventi di lusso, che è riuscita a trasformare il suo salotto in un vero e proprio villaggio di Natale.

L’albero di Natale di Diletta Leotta

A farla da padrone non può che essere l'albero, un modello maxi e con i rami ricoperti di neve. Piazzato davanti a una delle maxi vetrate, è stato decorato totalmente in oro e argento. Grazie alle palline glitter e a quelle a specchio, ne è venuto fuori un effetto "metallico" molto suggestivo (esaltato anche dalla cascata di luci calde). Ai piedi dell'abete, infine, non mancano i regali già perfettamente impacchettati.

Il Babbo Natale maxi

L'allestimento natalizio in salotto

L'allestimento natalizio in casa di Diletta Leotta non è finito qui. La conduttrice ha aggiunto una miriade di altri accessori a tema, dalle candele a forma di albero sul tavolo alle casette innevate intorno alla tv, fino ad arrivare alla statua maxi di Babbo Natale posizionata accanto all'albero.

L’allestimento in salotto

Il dettaglio che ha reso l'atmosfera ancora più magica e suggestiva? Le palline metalliche appese al soffitto che sembrano letteralmente "cadere" dal cielo. Insomma, a questo punto a Diletta non resta che attendere qualche settimana, così da godersi la casa addobbata in compagnia delle persone care. In quanti prenderanno ispirazione da lei per questo Natale 2025?