Diletta Leotta è incinta, aspetta il secondo figlio con Loris Karius: “Il regalo più bello per Natale”

Diletta Leotta e Loris Karius allargano la famiglia. Con un post su Instagram, la conduttrice televisiva, volto noto di DAZN, ha annunciato di essere incinta. "Non potevamo desiderare regalo più bello per questo Natale. Aria sta per diventare una sorella maggiore, e i nostri cuori sono pronti ad amare il doppio" ha scritto a corredo di una foto di famiglia con la piccola Aria e il loro cagnolino. In bella vista il pancino, già in crescita.

La conduttrice sportiva che ogni domenica sera guida il timone dello show Fuoriclasse su Dazn diventerà mamma per la seconda volta. Nell'agosto 2023 nasceva la prima figlia con Loris Karius, sposato lo scorso anno, e a distanza di due anni, i due sono pronti ad allargare la famiglia.

Il matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius a distanza: "Colmiamo la lontananza con FaceTime"

Il loro è stato un amore a prima vista, iniziato nel 2022, che procede a gonfie vele nonostante le loro carriere li costringono a stare lontani. Loris Karius, infatti, gioca in Germania, tra i pali dello Schalke 04, mentre Diletta Leotta vive a Milano, dove si divide tra studi televisivi e la vita da mamma. "Usiamo FaceTime per colmare la lontananza" ha rivelato il portiere in un'intervista a Bild che risale allo scorso luglio. "Diletta non è solo bella ma anche cervello. È una presentatrice molto stimata in Italia e guadagna anche da vivere facendo la modella. Non provo invidia per lei, ma solo tanto orgoglio. E poi, i soldi finiscono nelle casse della famiglia", raccontò parlando della sua dolce metà spiegando che, oltre ad aver comprato casa a Milano, si divertono a spendere soldi "in mobili nuovi, anche per fare viaggi, o in shopping". Nell'intervista ammise la volontà di allargare la famiglia: "Vorremmo un secondo figlio, ma non sappiamo ancora quando", disse, e quel momento è arrivato.