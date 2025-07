Karius e Diletta Leotta, come vivono il matrimonio a distanza: “I soldi finiscono nelle casse di famiglia”

Loris Karius è in Germania, tra i pali dello Schalke 04. Diletta Leotta è in Italia, a Milano, dove si divide tra studi e stadi e le cure amorevoli per la piccola Aria (la figlia nata dalla relazione con il portiere tedesco). La loro storia è iniziata nel 2022 e l'ex estremo difensore del Liverpool ha raccontato come funziona e come vivono il matrimonio a distanza e se la grande popolarità della conduttrice (che ha un seguito di quasi 10 milioni di follower su Instagram) rappresenta un problema per la coppia. "I soldi finiscono nelle casse di famiglia…", dice sorridendo Karius che smorza con l'ironia la pressione alla quale ormai ha fatto l'abitudine a patto però che resti salda una linea di confine precisa. "Se le persone si avvicinano a noi con rispetto è un conto, sarebbe ingiusto non concedere loro un autografo oppure scattare una foto. Ai nostri fan dobbiamo qualcosa, senza di loro non saremmo niente e non guadagneremmo i nostri soldi".

La popolarità di Diletta: "Non è solo bella, ha un grande cervello"

Come si fa a gestire la sensazione di essere sempre sotto i riflettori a causa della grande notorietà della moglie? Karius lo ha spiegato al reporter della Bild che ha provato a farsi spiegare come si fa a trovarsi accanto a una donna che è al tempo stesso presentatrice sportiva, modella, influencer. E, soprattutto, come ha reagito quando ha saputo che le loro strade si sarebbero separate per forza di cose, in virtù del contratto con il club di Gelsenkirchen. "A dire il vero mi ha persino consigliato di prolungare il mio accordo… pensa che lo Schalke sia la scelta perfetta per la mia carriera. È dura per me perché non posso vedere spesso la mia bambina, Aria. Usiamo FaceTime per colmare questa lontananza".

Celebrità e soldi grazie alla moglie: "Finiscono nelle casse di famiglia"

Leotta è molto famosa, seguita, gettonata in tv: tanta celebrità può rappresentare un problema per Karius? A chi crede che sia un colpo alla sua autostima non poter essere quello che ‘porta i soldi a casa' secondo vecchi cliché patriarcali la risposa che dà è carica di sarcasmo. "Diletta non è solo bella ma anche cervello. È una presentatrice molto stimata in Italia e guadagna anche da vivere facendo la modella. Non provo invidia per lei ma solo tanto orgoglio. E poi, i soldi finiscono nelle casse della famiglia…". Cosa ne fanno di così tanti introiti? Li diversificano in investimenti e pensando al futuro della piccola ma senza rinunciare a concedersi quelle possibilità che l'agio economico permette loro. "Abbiamo comprato un appartamento a Milano e spendiamo sempre soldi in nuovi mobili. Pensiamo a nostra figlia ma andiamo anche a fare shopping o programmiamo viaggi".

Secondi figlio in programma: "Lo vorremmo ma non so quando"

L'ultima domanda è quella che fa pare degli aspetti più curiosi del gossip: a quando il secondo figlio/figlia? Karius non gioca in difesa né mette le mani in avanti. Anzi esce e va in presa. "Vorremmo un secondo figlio ma non sappiamo ancora quando".