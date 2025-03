Karius fa il fenomeno e lo Schalke 04 vince, Diletta Leotta esulta in tribuna: “Orgogliosa”

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Loris Karius scende in campo dopo un anno e fa il fenomeno sotto gli occhi di Diletta Leotta, che esulta in tribuna: lo Schalke 04 vince 1-0 contro il Preußen Münster. Più di dodici mesi dopo l'ultima volta, il portiere tedesco è tornato in campo nella seconda divisione tedesca e ha sfoderato una prestazione strepitosa, contribuendo in modo determinante alla vittoria della sua squadra.

L'ultima volta che il portiere tedesco era sceso in campo era il 24 febbraio 2024, quando vestì la maglia del Newcastle per l'unica presenza stagionale nella sconfitta 4-1 contro l'Arsenal.

Dopo oltre un anno lontano dal terreno di gioco, Loris Karius è tornato protagonista con una grande prestazione e ha contribuito alla vittoria dello Schalke 04 per 1-0 contro il Preußen Münster. L’ultima partita ufficiale del portiere tedesco risaliva al 24 febbraio 2024, quando indossava la maglia del Newcastle: in quell'occasione i Magpies vennero travolti per 4-1 dall’Arsenal.

Dopo alcuni mesi da svincolato, il 14 gennaio 2025 Karius è diventato un giocatore dello Schalke 04, che milita nella seconda divisione tedesca, e dopo più di un mese è arrivato il suo esordio.

La sua forma fisica era un mistero, ma Karius ha dimostrato di essere pronto a dare il suo contributo, effettuando diverse buone parate nel corso della partita, due delle quali nei minuti finali che hanno impedito agli ospiti di pareggiare. I tifosi dello Schalke lo hanno applaudito ed esaltato sui social per la sua partita.

A vedere la partita tra Schalke 04 e Preußen Münster, alla Veltins Arena, c'era anche Diletta Leotta che ha esaltato la prestazione del marito e ha effettuato una serie di stories su Instagram mostrando tutto il apprezzamento per la sua prestazione: "Orgogliosa".