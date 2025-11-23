Gossip
Chiara Nasti: “Non farò il terzo figlio: la gravidanza non mi piace e non sopporto le lagne dei bambini”

L’influencer Chiara Nasti rivela con sconcertante (e apprezzabile) sincerità il motivo per il quale ha deciso di non avere altri figli dopo la nascita di Thiago e Dea.
A cura di Stefania Rocco
Immagine

Chiara Nasti, influencer e già madre di due bambini, non ha intenzione di avere un altro figlio. È stata lei stessa a chiarirlo, con apprezzabile sincerità, rispondendo alla domanda di una fan che le chiedeva se desiderasse diventare madre per la terza volta. Diversamente da molte colleghe che sui social preferiscono mostrarsi come instancabili supereroine, Chiara ha risposto senza mezzi termini di non voler mettere in cantiere un terzo figlio, spiegando con la stessa trasparenza i motivi che l’hanno dissuasa dall’allargare ulteriormente la famiglia.

La sincerità di Chiara Nasti sul mancato desiderio di allargare la famiglia

Non mi piace la gravidanza”: così Chiara Nasti ha risposto a chi le chiedeva se avrebbe presto messo in cantiere un altro figlio. L’influencer ha poi chiarito che, pur amando moltissimo i figli Dea e Thiago – che hanno rispettivamente 1 anno e 3 anni – non desidera allargare la famiglia, consapevole della fatica necessaria per crescere due bambini entrambi piccolissimi e bisognosi di sostegno e cure costanti.

Immagine

La crisi con Mattia Zaccagni, sposato nel 2023

Senza filtri, Nasti ha inoltre confidato di desiderare che i figli diventino il più possibile indipendenti nel minor tempo possibile, così da poter tornare a concentrarsi anche sul rapporto con il marito Mattia Zaccagni, calciatore della Lazio sposato nel 2023. Il fatto di essere diventati genitori per due volte in così poco tempo li avrebbe infatti portati a trascurare le loro esigenze di coppia, fino a vivere una crisi che sarebbero poi riusciti a superare (e che hanno fatto attenzione a non rendere pubblica sui social, sebbene qualche indiscrezione sia comunque trapelata). Un altro figlio, però, rischierebbe di compromettere l’equilibrio faticosamente ritrovato. E Chiara non sembrerebbe avere alcuna intenzione di correre quel rischio.

Gossip
Immagine
Federico Pucci
Gossip
