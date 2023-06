Il matrimonio di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni: tre cambi d’abito e il ballo con il figlio Thiago Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sono sposati ieri a Roma: dopo il sì in chiesa, la cerimonia si è spostata a Villa Miani. Balli, karaoke e cori hanno reso la festa indimenticabile per i neo sposi: “Prometto di esserti fedele sempre”, le loro prime parole.

A cura di Gaia Martino

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sono giurati amore eterno ieri, martedì 20 giugno, davanti a amici e familiari. L'influencer napoletana ha sposato il calciatore, attaccante della Lazio, a Roma, nella basilica di Santa Maria in Ara Coeli, la stessa chiesa che ospitò le nozze di Ilary Blasi e Francesco Totti. I festeggiamenti sono poi proseguiti a Villa Miani: dopo i balli di coppia, il karaoke e il lancio del bouquet, è arrivato il momento del taglio della torta. Il racconto delle nozze attraverso le Instagram stories pubblicate dagli invitati. Per la sposa, ben tre cambi di abito e un lento emozionante con il figlio Thiago.

I tre abiti da sposa di Chiara Nasti al matrimonio

Il ballo degli sposi con il figlio Thiago

Gli sposi durante la festa delle loro nozze hanno ballato un lento al centro della location scelta, Villa Miani, insieme al loro primo figlio Thiago, nato lo scorso novembre. A condividere il video su Instagram Jessica Melena, tra gli invitati: "Auguri ragazzi" ha scritto a corredo delle tenere immagini. Angela Nasti, la sorella e testimone della sposa, ha poi condiviso alcune immagini dell'arrivo degli sposi, poi il magico momento del taglio della torta. Durante la festa lo sposo Mattia Zaccagni e i suoi compagni di squadra, da Ciro Immobile a Danilo Cataldi, si sono divertiti a cantare a squarciagola grandi hit della musica italiana, poi il coro "Lazio is on fire". Tra i video del matrimonio che circolano su Instagram anche quello del lancio del bouquet: Chiara Nasti ha fatto finta di lanciare in aria il mazzo di fiori prima di consegnarlo alla sorella, Angela Nasti, che al momento risulterebbe essere però single.

Le prime parole di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni dopo il matrimonio

Nelle ultime ore, dopo la grande festa, Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno aggiornato il loro profilo Instagram con una foto scattata durante le nozze. Si guardano sorridenti e innamorati e si giurano amore eterno: "Prometto di esserti fedele sempre nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita, ti amore amore mio", le parole scritte nella didascalia del nuovo post.