Chiara Nasti in viaggio di nozze con Mattia Zaccagni, le foto della vacanza a Miami senza Thiago Chiara Nasti e Mattia Zaccagni stanno trascorrendo qualche settimana di vacanza a Miami, dopo le nozze dello scorso 20 giugno a Roma. Un viaggio di nozze all’insegna del relax e del divertimento, senza il figlio Thiago, di cui iniziano a sentire la mancanza.

A cura di Elisabetta Murina

Dopo le nozze celebrate lo scorso 20 giugno, Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si stanno concedendo qualche giorno di relax a Miami, senza il figlio Thiago. I neo sposi hanno scelto l'America per le loro prime settimane da marito e moglie, condividendo sui social diversi scatti di questi giorni e anche la mancanza del figlio, che inizia a farsi sentire.

Il viaggio di nozze di Chiara Nasti e Zaccagni a Miami

Come mostrano i numerosi scatti condivisi sui rispettivi profili Instagram, l'influencer e il marito, calciatore della Lazio, sono in vacanza a Miami. Nella città americana stanno trascorrendo i loro primi giorni da sposati, in un romantico viaggio di nozze all'insegna del sole, del mare, del relax ma anche di qualche attività sportiva. Le foto mostrano Chiara Nasti e Mattia Zaccagni prima a cena in un ristorante dalla vista mozzafiato, poi su uno scooter ad acqua, sul quale hanno fatto un giro insieme. "Mai più, dietro di te non ci salgo più", ha scritto l'influencer scherzando.

Con il passare dei giorni però, la neo mamma inizia a sentire anche la mancanza del figlio Thiago, nato lo scorso novembre, da cui non si è mai separata per un periodo così lungo. E, infatti, tra le sue Instagram Stories condivide anche uno scatto del piccolo, scrivendo: "Non vedo l'ora di riabbracciarti".

Il matrimonio di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni

Lo scorso 20 giugno, Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sono giurati amore eterno davanti ad amici e familiari, nella basilica di Santa Maria in Ara Coeli, la stessa nella quale scelsero di sposarsi anche Ilary Blasi e Francesco Totti. Dopo il rito in chiesa, i festeggiamenti sono proseguiti a Villa Miani, con balli, karaoke, il tradizionale lancio del bouquet e infine il taglio della torta. Ogni particolare è stato curato nei minimi dettagli e raccontato su Instagram ai fan dell'influencer e del calciatore della Lazio. Per la sposa tre cambi d'abito e un lento ballato con il piccolo Thiago, invitato d'eccezione.