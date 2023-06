Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sono sposati, le foto e i video delle nozze Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sono sposati. La celebre influencer e il calciatore della Lazio hanno pronunciato il sì di fronte a decine di invitati. Sui social i primi videro e le foto delle nozze.

A cura di Stefania Rocco

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sono sposati. Sui social spuntano i primi video e le prime foto dell’evento celebrato oggi, martedì 20 giugno, a Roma. Per il rito religioso, la coppia ha scelto la basilica di Santa Maria in Ara Coeli, la stessa chiesa che ospitò le nozze tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Subito dopo il sì, sposi e invitati proseguiranno i festeggiamenti a villa Miani, struttura che offre un’impareggiabile vista sulla città di Roma. Alle nozze sono previsti circa 100 invitati.

L’abito da sposa di Chiara Nasti

Per il sì a Mattia Zaccagni, Chiara Nasti ha scelto un abito con gonna ampia, corpetto ricamato e un lungo velo. Completo scuro per lo sposo e per il padre di Chiara, che ha accompagnato la figlia lungo la navata che conduce all’altare. A fare da testimoni a Chiara sono stati la sorella Angela Nasti, ex tronista di Uomini e Donne, e una coppia di amici.

Il primo abito da sposa di Chiara Nasti

Chiara Nasti e la corsa verso l'altare, l'influencer emozionata

Comprensibilmente emozionata e di fronte a una discreta folla, Chiara ha fatto una discreta corsa verso l'altare prima di rendersi conto di avere esagerato con la velocità. Solo a quel punto, trascorso qualche istante, l'influencer ha rallentato l'andatura, per poi raggiungere l'altare. Uno scherzo dettato dall'agitazione cui però Nasti ha posto subito rimedio.

Mattia Zaccagni accompagnato dalla madre

Mattia Zaccagni accompagnato dalla madre

Ad accompagnare Mattia Zaccagni verso l'altare è stata la madre, come documentano le prime foto che stanno circolando sui social. Il calciatore della Lazio è arrivato in chiesa pochi minuti prima dell'ingresso di Chiara, anche lui emozionato e concentrato sulla tabella di marcia.

Angela Nasti testimone di nozze

Angela Nasti

A fare da testimone alla sorella Chiara è stata Angela Nasti. L'ex tronista di Uomini e Donne, come prevede la tradizione, ha atteso l'arrivo della sorella sull'altare, accanto allo sposo.